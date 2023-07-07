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【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」

07/07/2023

　　「FB教主」鐵籠對決「鋼鐵俠」尚只聞樓梯響，但扎克伯格已搶了個頭彩－－馬斯克本周祭出令人譁然的推文「限流」政策之際，被稱為「推特殺手」的社交媒體應用程式Threads，周三(5日)上線短短7小時即錄得註冊用戶1000萬，24小時更突破4400萬。「趁你病，取你命」的遠不止Threads，蠢蠢欲動的還有一眾高舉去中心化大旗的社媒新星，而終極目標就指向Fediverse（聯邦宇宙）。



首日吸4400萬用戶



　　自去年10月以440億美元入主推特，馬斯克一系列裁員、收費、審查的「神操作」，已令公司估值縮水近三分二至150億美元。即使是5月直播佛州州長德桑蒂斯宣布競逐2024的高光時刻，也因技術故障而反高潮。

 


　　最新「限流」政策更是兒戲十足，在三小時內，馬斯克對無認證新用戶/無認證老用戶/認證用戶的每日看推限制，從300/600/6000條推文，改為400/800/8000條推文，再改為500/1000/10000條推文。更無厘頭的是，他聲稱限流是為了讓人們「遠離手機，多些社交」。

 


　　此等大好機會自然不容錯過，在旗下Threads首日一鳴驚人，打破ChatGPT創下的「5天用戶超百萬」紀錄，更吸引推特紅人Bill Gates（微軟創始人）、Jennifer Lopez（電影女星）、Oprah Winfrey（脫口秀名嘴）、Alexandria Ocasio-Cortez（眾議員）等紛紛進駐後，扎克伯格聲稱，冀Threads最終擁有逾10億用戶。



跨平台關注及互動



　　Threads的界面跟Twitter頗為類似，馬斯克甚至通過律師指控扎克伯格，「從事系統性、故意和非法盜用商業機密和其他知識產權的行為」，但二者仍各有側重。相比Twitter在醒目位置展示用戶的粉絲數，例如Bill Gates擁有6290萬，Threads並不顯示粉絲數和貼文轉發數，甚至用戶可以選擇隱藏點贊數和回復，似是有意專注內容。

 

Threads上線短短7小時即錄得註冊用戶1000萬，24小時更突破4400萬。

 


　　要問甚麼最令擁有2億日訪問量的Twitter擔心？當屬Threads站在擁有20億用戶的Instagram這個「巨人的肩膀」上，用戶不單可以在兩個帳戶間輕鬆切換，Threads的貼文也可一鍵發布在IG的限時動態或個人消息上。

 


　　但扎克伯格的野心顯然不止於僅連接Threads和IG，而是令支持開放社交網絡協議（ActivityPub）的Threads，未來在新型社交媒體網絡fediverse，與其他各式平台的用戶相互關注和互動。



去中心化大行其道



　　何謂「開放社交網絡協議」和「fediverse」？以歷史最悠久的去中心化社交媒體Mastodon為例，其強調用戶的主動權，「你的主頁應展示對你有意義的內容，而不是某個公司認為你應該看到的內容」，即過往社交平台主導的算法推送、審核機制將不復存在。

 

 

擁有千萬用戶的Mastodon同是主打去中心化的社交媒體。

 


　　同時，在ActivityPub協議下，用戶可以利用不同的Instance（相當於服務器）建立連接和互動，而非受限於單一平台的中心化服務器，從而擺脫平台限制，在fediverse（相當於由第三方運營的不同服務器組成的社交網絡）中跟任意平台的用戶交流。

 


　　基於擁有千萬用戶的Mastodon同支持ActivityPub，Meta預告，未來Threads用戶不必安裝即可跟Mastodon的用戶互動。值得一提的是，在內地幾乎無人不知的美團APP，近日上線免下載版本的《原神》遊戲，開啟頭部平台上線大型遊戲先河。

 


　　有何啟示？跨界互通、跨界經營、跨界競爭的去中心化大勢之下，愈來愈多使用者將無需額外努力，就可接觸新朋友、新內容、新體驗，對互聯網巨頭而言，是福是禍？

 

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