據報中國最快周五對螞蟻集團處以至少80億人幣罰款
07/07/2023
據《路透》引述知情人士表示，中國可能最快於周五宣布對螞蟻集團處以至少80億元人民幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事。螞蟻及人行均暫未有回應。
撰文：經濟通採訪組
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07/07/2023
據《路透》引述知情人士表示，中國可能最快於周五宣布對螞蟻集團處以至少80億元人民幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事。螞蟻及人行均暫未有回應。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/07/2023 16:40
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