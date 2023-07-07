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【收市短打】港股再跌逾百點創超過一個月低位 仍要向下探底？溫傑：七月下旬可睇好（有片）

07/07/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國6月份私人職位遠比市場預期好，聯儲局7月再加息的預期升溫，打擊市場氣氛，港股連跌2日，失守多條移動平均線後，今日（7日）再挫逾百點，創超過一個月低位。值得留意的是，周末前成交增加，全日成交額994億元，反映沽壓不小。溫傑表示，市場仍觀望月底的中央政治局會議會有刺激經濟政策出台，加上要留意市場對聯儲局加息預期的變化，憧憬港股7月走勢為先橫行，下旬有望稍為向上突破。另外，路透引述兩名消息人士稱，中國監管機構最快將於周五宣布對阿里巴巴(09988)持股的螞蟻集團罰款至少80億元人民幣，標誌這家金融科技巨頭長達數年的整改結束。受消息刺激，阿里午後升幅一度擴大至逾6%，收市仍飆3.4%，為升幅最大藍籌。溫傑認為，暫時未能證實有關的消息，仍難以判斷對阿里巴巴股價的影響，不過他仍然看好科技股，強調現時「估值唔貴」。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=bthURFW2JxA

 

 

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