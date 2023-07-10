拜登抵英國訪問，將與首相辛偉誠共赴北約峰會
10/07/2023
美國總統拜登本周赴歐洲參加北約峰會，他已於周日(9日)先行抵達英國，將前往溫莎堡與英王查理斯三世討論氣候變化問題，並於周二(11日)與英國首相辛偉誠一同前往立陶宛首都維爾紐斯，在當地舉行的北約峰會上討論烏克蘭加入北約等議題。他之後會前往芬蘭首都赫爾辛基，與北歐領導人舉行會議。
撰文:經濟通市場國金組
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
10/07/2023
美國總統拜登本周赴歐洲參加北約峰會，他已於周日(9日)先行抵達英國，將前往溫莎堡與英王查理斯三世討論氣候變化問題，並於周二(11日)與英國首相辛偉誠一同前往立陶宛首都維爾紐斯，在當地舉行的北約峰會上討論烏克蘭加入北約等議題。他之後會前往芬蘭首都赫爾辛基，與北歐領導人舉行會議。
撰文:經濟通市場國金組
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
更多國際動態
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
06/07/2023
06/07/2023
06/07/2023
延伸閱讀
10/07/2023 09:38 【香港要聞】李家超：截至6月底各項輸入人才計劃申請逾10萬宗
10/07/2023 09:50 李澤楷:講好香港及中國故事需媒體尊重事實，鼎力愛國
10/07/2023 12:07 《午市前瞻》港股受累內地疲弱經濟數據，地產股下半年料僅升一成
10/07/2023 11:01 【國際要聞】美國和墨西哥面臨嚴重熱浪或對電網造成過度負荷
10/07/2023 11:33 《新股上市》順豐控股研來港上市，傳籌資最多234億元
10/07/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出４１﹒９１億元，買騰訊沽盈富
10/07/2023 08:27 【大行炒Ｄ乜】阿里被滙證削目標價６％，大行對中國中免部署分歧
07/07/2023 18:08 《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2023 15:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2023 15:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2023 15:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2023 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話10/07/2023
盒馬：自有品牌商品的銷售佔比突破三分之一
|財經熱話10/07/2023
盒馬：上海供應鏈運營中心投產，設中央廚房日均產能逾10噸
|國際動態10/07/2023
韓總統參加北約峰會，朝警告擊落越境美國偵察機
|FOCUS10/07/2023
【FOCUS】內地通縮壓力未消 小心「賤物鬥窮人」
|中國故事10/07/2023
【AI大會】駐滬記者直擊：聚焦AI大模型，科企爭相入局
|財經熱話10/07/2023
《午市前瞻》港股受累內地疲弱經濟數據 地產股下半年料僅升一成
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰