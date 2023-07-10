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拜登抵英國訪問，將與首相辛偉誠共赴北約峰會

10/07/2023

　　美國總統拜登本周赴歐洲參加北約峰會，他已於周日(9日)先行抵達英國，將前往溫莎堡與英王查理斯三世討論氣候變化問題，並於周二(11日)與英國首相辛偉誠一同前往立陶宛首都維爾紐斯，在當地舉行的北約峰會上討論烏克蘭加入北約等議題。他之後會前往芬蘭首都赫爾辛基，與北歐領導人舉行會議。

撰文:經濟通市場國金組

 

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