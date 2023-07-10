恒指十天線附近遇阻，下方萬八關料守得住

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上周五（7日）跟隨外圍下跌，最多跌逾250點，低見18200點附近，為超過一個月以來低位。單單三日內累計跌左過千點，成交只略增加至990幾億。恒指跌穿左18465－18548點支持位，繼續向下機會大？萬八關口岌岌可危？內地金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億元人民幣罰款，象徵內地長達近3年既監管正式劃上句號？另外螞蟻計劃以自有資金回購現有股東部分股份，回購比例不超過總股本的7.6％。早前遭煞停上市既螞蟻有望重新再上市？一旦成功上市可利好阿里巴巴(09988)股價？上周在第13屆中國汽車論壇上有約16間龍頭車企，包括Tesla(TSLA)、比亞迪(01211)、長城(02333)等聯合簽署維護公平競爭市場秩序承諾書，內容包括不惡意減價等。早前內地新能源車行業掀起的價格戰將告一段落？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情