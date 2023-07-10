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恒指十天線附近遇阻，下方萬八關料守得住

10/07/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股上周五（7日）跟隨外圍下跌，最多跌逾250點，低見18200點附近，為超過一個月以來低位。單單三日內累計跌左過千點，成交只略增加至990幾億。恒指跌穿左18465－18548點支持位，繼續向下機會大？萬八關口岌岌可危？內地金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億元人民幣罰款，象徵內地長達近3年既監管正式劃上句號？另外螞蟻計劃以自有資金回購現有股東部分股份，回購比例不超過總股本的7.6％。早前遭煞停上市既螞蟻有望重新再上市？一旦成功上市可利好阿里巴巴(09988)股價？上周在第13屆中國汽車論壇上有約16間龍頭車企，包括Tesla(TSLA)、比亞迪(01211)、長城(02333)等聯合簽署維護公平競爭市場秩序承諾書，內容包括不惡意減價等。早前內地新能源車行業掀起的價格戰將告一段落？

 

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