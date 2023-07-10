《午市前瞻》港股受累內地疲弱經濟數據 地產股下半年料僅升一成

恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)；阿里收報87元，升2.7元或3.2%，成交34.31億元；騰訊收報331.6元，升5元或1.5%，成交29.01億元；美團收報121.7元，升2.6元或2.2%，成交9.2億元。



新奧能源(02688)現價升5.72%，報89.65元，該股成交約295萬股，涉資2.60億元，盤中高見90.45元，最低見86.25元；阿里健康(00241)升4.28%，報4.87元；新地(00016)跌2.05%，報93.15元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

(新鴻基地產網頁截圖)



聶振邦：螞蟻完成整改無助扭轉大市氣氛



恒指高開381點後，資金趁機套現，中午收市升幅收窄至只有143點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，內地最新公布6月份CPI及PPI表現都差過預期，其中PPI按年跌5.4%，CPI按年持平但按月下跌，連續第五個月按月下跌，反映整體居民消費力極為疲弱，令港股今日高開後大幅回吐。他預計，若政策面上繼續未有利好消息，恒指將繼續在18000至18800反覆。



上周內地中證監公布對螞蟻及旗下機構處以罰款(含沒收違法所得)71.23億元人民幣，市場憧憬將以此結束長達數年的監管整改，阿里(09988)今早高開逾5%。聶振邦分析指，上周五消息公布後帶動阿里股價造好，今日再升但回吐幅度亦大，預計消息只會短炒一會。他提到，早前市場憧憬螞蟻完成整改後有望AH同步上市，但阿里巴巴退出螞蟻實控股東行列，港股上市規例定明，上市前一年須維持企業實控人不變，A股更要3年，故螞蟻距離港股上市最快都要一年時間，故即使完成整改，距離上市仍是漫漫長路。



政府不撤辣 地產股難升



另外，金管局公布放寬自用住宅物業按揭成數上限，當中1500萬元以下樓價按揭成數放寬至七成，樓價1500萬以上至3000萬元調高至六成，樓價在3000萬元以上按揭成數維持五成不變。非自用住宅物業按揭成數維持五成不變。



消息公布後，地產股反應冷淡，聶振邦指消息僅對自住買家有用，但政府仍未有撤辣意願，故消息對地產股的刺激作用不大，未來股價表現亦難以樂觀。本地地產股中線難有太大升幅，預計整個下半年最多只有約10至12%升幅，以賺價而言不算吸引。但以收息角度看，新世界(00017)息率已接近10厘，新地(00016)亦有5厘以上，可考慮作為收息部署。

新地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

長實股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

信置股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

