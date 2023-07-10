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【FOCUS】內地通縮壓力未消　小心「賤物鬥窮人」

10/07/2023

　　連續9個月負增長的內地PPI(工業生產者出廠價格)，6月在通縮區域愈跌愈深，另一邊則是龍頭車企「反價格戰」大反轉和電商扭盡六壬鬥低價。同月CPI（居民消費價格）儘管持平，背後卻是新漲價因素負貢獻擴大，另一邊同樣是頭部飲品、連鎖餐飲店的價格戰。當消費者捂緊錢包、精打細算，要小心「性價比之爭」淪為「賤物鬥窮人」。



新漲價因素負貢獻擴大



　　花旗國周三(12日)將揭盅備受矚目的6月CPI，預期降至3%的兩年最低；中國6月按年持平、按月跌0.2%的CPI，令一眾西方國家望洋興嘆之餘，卻是內需疲弱的苦澀。

 


　　國家統計局周一(10日)公布，儘管6月鮮菜、鮮果價格分別按年飆升10.8%、6.4%，農業部數據更顯示，重點監測的6種水果均價徘徊5年高位，但在按月急跌7.2%的豬肉價格助攻下，整體食品價格按年漲2.3%；非食品價格按年變幅在節節下跌後，首現負增長（-0.6%），主因工業消費品-2.7%拖累。

 

 儘管6月鮮菜、鮮果價格分別按年飆升10.8%、6.4%，但整體食品價格按年漲2.3%。

 


　　據測算，6月CPI按年變動中，上年翹尾因素影響約0.5個百分點；今年價格變動新影響約-0.5個百分點，較5月的-0.3個百分點擴大，恐意味通縮壓力集聚。



PPI降幅創七年半紀錄



　　再看PPI，受石油、煤炭等大宗商品價格持續回落，以及去年較高基數影響，按年跌幅擴大至5.4%，錄2015年12月份以來最低；其中，生產資料、生活資料價格分別降6.8%、0.5%，跌幅分別擴大0.9個、0.4個百分點，通縮壓力同有增無減。

 


　　以煤炭/油氣、有色/黑色金屬、化工等行業為主的工業生產者出廠價格持續通縮，勢拖累相關行業營收及利潤；值得一提的是，汽車製造業出廠價格自去年8月首錄按年倒跌後，已連續11個月負增長。

 

 汽車製造業出廠價格自去年8月首錄按年倒跌後，已連續11個月負增長。


　　不過，就在周末，16家車企上周聯合簽署的「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」的承諾書出現大反轉，中汽協以「價格」表述有違《反壟斷法》為由刪除此條款，意味未來價格戰難言休戰，車企勢要在市佔率和毛利率間艱難平衡。



消費行業陷內捲式搶客



　　相比Chanel、Gucci、Prada、Dior等奢侈品巨頭漲價不停步，本土製造尤其是白牌廠商卻惟「低價」是從；在海外主打「像億萬富翁一樣購物」的拼多多旗下Temu，據報自上月起開啟對工廠賣家的新一輪「壓價」，消費者固然皆大歡喜，但賣家就叫苦不迭。

 


　　內捲的不止製造業，餐飲業亦未能幸免。從9元的喜茶到9.9元的瑞幸咖啡，從12.9元的西少爺漢堡套餐到55元的KFC宵夜自助，背後玄機是新增餐飲企業數量飆升，僅首5月就錄近130萬家，因燒烤而名聲大噪的小城淄博，更三個半月新增相關食店近700家，隨之而來的自然是擠出效應和價格戰。

 


　　當消費品、工業品陷入內捲式搶客，需小心「性價比之爭」淪為「賤物鬥窮人」。國務院總理李強最新指，「注重把握轉型的窗口期，圍繞高質量發展這一首要任務……轉方式、調結構、增動能」，政策出招愈顯逼切。

 

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