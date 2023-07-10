盒馬：上海供應鏈運營中心投產，設中央廚房日均產能逾10噸

阿里巴巴(09988)旗下以數智科技驅動的新零售公司盒馬宣布，公司位於上海浦東新區的供應鏈運營中心本月正式全面投產。盒馬供應鏈項目負責人郝京彬於上海表示，新運營中心集農產品加工、成品食材研發、半成品冷凍儲藏、中央廚房及冷鏈物流配送為一體，現時每天可生產超過10噸食物成品及半成品、處理280萬份貨品。

盒馬位於上海的新供應鏈運營中心佔地約100萬呎，共有約1000名員工（Andrew攝）

長沙和南京運營中心料先後於今明年投產

郝京彬指出，新運營中心歷時3年落成，總建築面積約100萬呎，是盒馬至今面積最大、科技使用量最高、投資金額最大的單一項目。中心不僅服務上海逾百家「盒馬鮮生店」、「盒馬X會員店」等不同業態的門店，還覆蓋南京、蘇州、杭州、合肥等整個華東區域。他提到，盒馬的整個供應鏈體系從2017年開始規劃，目前於全國共有9個運營中心，西安、成都、武漢、杭州、廣洲等的中心早前已陸續投產，長沙和南京的中心仍然在建，預料分別在今年下半年和明年年初投產。

中央廚房產能未來可提升至100噸

熟食車間設有的加工設備能滿足製作預製菜及熟食時煎、烤、烹、炸、煮等工藝要求（Andrew攝）

該中心設有中央廚房，主要生產預製食品、熟食、豆製品、麵類等，郝京彬透露，目前處於投產的爬坡期，日均產能超過10噸，未來會隨著門店的銷售情況逐步增加產能，整個央廚工廠設計的最高產能可達100噸。

盒馬上海央廚工廠負責人湯雷補充指，中央廚房可將生鮮原料再加工，做成以預製菜為主的鮮食產品。從食材的原料到生產、運輸到店，每個環節都可以追溯，不僅保障食品安全，同時也大幅提升自研食品的迭代速度及推廣效率，以支持盒馬自有品牌的預製菜業務發展。他又指，中央廚房擁有約20人的預製菜研發團隊，當中不乏國內外的五星級大廚，每個月能推出20-30款應季新品。

智能物流中心單日可分類揀選280萬份貨品

物流中心利用智能機械人揀選貨品，有助於保障食品安全和提升效率（Andrew攝）

郝京彬又提到，上海運營中心是盒馬第一個全自動化園區，內部有全自動冷鏈生鮮加工中心及一系列物流自動化裝備，同時融合5G、物聯網及區塊鏈等技術，實現了全鏈路的自動化與數字化，有助提升效率並降低運營成本。

他指出，系統會根據每個門店的需求和規模差異，以計算他們到底需要多少貨品，並統一為逾200家門店訂貨。供應商的貨品送抵運營中心後，再經系統操控AGV智能機器人、機械臂、交叉帶式分揀機等自動化設備進行拆零和揀選工作，最後按照門店的訂單數量自動分派至所在門店。中心單日可分類揀選280萬份貨品，基本上做到供應商當天送貨、中心當天將所有商品分發至各門店。

撰文：經濟通記者趙嘉駿上海直擊