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盒馬：自有品牌商品的銷售佔比突破三分之一

10/07/2023

　　市傳阿里巴巴(09988)旗下的新零售平台盒馬快將分拆上市，與一般超市不同，盒馬形容自己是「生鮮食品超市＋餐飲＋電商＋物流配送」多業態集合體。盒馬上海區域營運總監葛冬生於上海表示，坊間如「美團買菜」、「京東買菜」等的生鮮電商服務供應商，大多是直接進貨現有商品售賣，但盒馬會於全球建設自己的供應鏈，並於2017年開始推出不同的自有品牌，以向顧客提供當季時令食品和更具性價比的商品，目前自有品牌商品的銷售佔比已突破三分之一，未來仍會持續提升。

 

盒馬鮮生一半以上的商品為生鮮食品，以滿足顧客一日三餐需求（Andrew攝）

 

　　據介紹，盒馬形成了「盒馬鮮生」、「盒馬X會員店」、「盒馬奧萊」三種主要業態，覆蓋全國不同類別的客群，商品種類從生鮮食品擴展到日常生活用品，並提供預製菜以及即烹、即熱、即食產品，以迎合國內市場消費習慣。盒馬目前於國內開設逾300家盒馬鮮生店，68家盒馬奧萊店，及9家盒馬X會員店。

 

盒馬鮮生線上業務比例達六成 最快半個鐘送貨到家

 

利用懸掛鏈和系統算法調度，在線上訂購的商品由揀貨打包到出貨只需10-12分鐘（Andrew攝）

 

　　「盒馬鮮生」是最早推出的業態，以年輕消費者為目標客戶群，主要設於一、二線城市，提供日常生活所需的新鮮食品、預製菜、自有品牌以及其他品牌等達8000 SKU（單品）。除了於實體店提供新鮮食品之外，也有店內即煮即食，以及線上點單30分鐘送達的配送服務。葛冬生表示，商品創新是盒馬的模式和技術創新之外最重要的一點，模式和技術是底層能力，獨有且具差異化的商品是最直接刺激消費者不斷回訪的原因。

 

　　葛冬生指出，盒馬鮮生店整體線上線下的顧客比例為6:4，客人於app內下單後，系統會結合門店的商品擺位，通過演算法將訂單下發給不同的揀貨員，並通過穿梭於門店天花板上的懸掛鏈於店內收集商品，顧客由下單到完成打包只需10-12分鐘，3公里範圍內最快30分鐘內送貨上門。

 

自建供應鏈體系能最大程度將成本壓縮

 

盒馬推出多個不同定位的自有品牌，涵蓋生鮮、零食、熟食、烘焙、鮮花、酒水、日常用品等（Andrew攝）

 

　　「盒馬奧萊」是盒馬近年新發展的一個補充型業態，以折扣店模式主打較低價的商品，產品種類僅超1000 SKU。盒馬奧萊專項負責人樊曉潔介紹指，奧萊店門店面積約600至800平米，但主要開設於民生社區，開店速度較盒馬鮮生店快且密集，雖然也有提供最快1小時的配送服務，但客戶群主要以線下社區居民為主，尤其是日間到店的顧客大多為中老年人，人均客單價較低，但消費者複購率高，全日店內客流量持續維持高峰。

 

　　樊曉潔提到，盒馬奧萊也有推出自有品牌「NB」，覆蓋食品飲料、日常用品等，通過自建盒馬奧萊的供應鏈體系以及與盒馬共用資源，能直接向生產商或養殖基地進貨，同時在原產地完成整個包裝工序，完全免除中間商等環節，最大程度的把成本壓縮到極致，實現讓利消費者的目標。

 

盒馬X會員店年費258元人幣起 擬赴二、三線城市擴張

 

盒馬X會員店的平均客單價為眾多業態中最高（Andrew攝）

 

　　首家「盒馬X會員店」於2020年10月開業，類似於Costco、山姆等會員制巨型超市，會員年費由258元人民幣起。盒馬X會員店總經理孫碩指出，會員店面積基本在1.5萬—2萬平米之間，整體SKU達3000至4000，以大包裝商品為主，相同商品會較盒馬鮮生店更便宜，除了自有品牌「盒馬MAX」，個別品牌亦會獨家為會員店提供特定規格的商品，按平均相同份量計，會較外間買到的便宜。他又提到，全國目前9家盒馬X會員店，6家在上海，其他3家分別在北京、蘇州和南京，目前主要以一線城市為主，未來亦會考慮到其他二、三線城市擴展。

 

　　孫碩表示，類似的大型超市於國內競爭非常激烈，會員店起步時雖然規模很小，但借助盒馬整個供應鏈規模，可快速開發和供應具有性價比的商品；同時，依託盒馬鮮生的會員基礎，會員店的會員規模能持續快速擴張。他認為，盒馬X會員店的優勢在於更懂中國人的需求和市場，能夠提供滿足會員需求以及其發展趨勢的商品和服務，包括符合上海消費者偏好的大量預製菜商品，和針對當地人口味的食品等。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿上海直擊

 

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