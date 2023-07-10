螞蟻被罰款71.23億人幣，分折料監管轉趨正常IPO有望重啟

內地金融科技巨擘的整改工作似乎告一段落。人民銀行公布，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構判處以71.23億元（人民幣．下同）的罰款，並要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。人行亦決定，對騰訊(00700)旗下財付通在中國內地提供支付服務方面的過往監管不合規行為處以約29.9億元的罰款。受利好消息帶動，阿里巴巴(09988)半日升3.2%報87元，而騰訊亦升1.5%，報331.6元。

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人行提到，2020年11月以來，金融管理部門從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻集團、騰訊等大型平台企業全面整改，而目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，未來工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

在監管部門宣布完成整改後，螞蟻集團上周六（8日）公布，將以自有資金回購最多7.6%股份，回購價格對應公司估值約為5671億元，即涉資近431億元，以補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求。持有螞蟻33%股權的阿里巴巴發公告回應指，集團正在考慮是否參與擬議的股份回購。

分折：處罰定案消除行業不明朗 富瑞料螞蟻估值達千億美元

市場分析普遍憧憬監管環境轉趨正常化後，螞蟻集團以至整體金融科技板塊前景將更明朗。富瑞發表研報認為，當局處罰定案消除了行業不明朗因素，並釋放阿里巴巴和騰訊的估值，其他金融科技公司料亦將受益。

富瑞指出，市場預計螞蟻集團的估值介乎4000億至7000億元，以阿里巴巴持有的33%股權計算，螞蟻回購涉及的5671億元，相當於阿里每股美國存託股約10美元。考慮到過去幾個月的匯率，富瑞預料螞蟻集團估值為1000億美元，屬市場估值區間的高位。報告又估計，騰訊的金融科技業務估值約為800億美元，相當於每股64港元。

摩通料螞蟻集團將於12至18個月內重啟IPO

摩通則提到，儘管螞蟻集團的估值從2020年招股時的3200億美元大減76%至780億美元，阿里巴巴美股股價亦由317美元下跌72%至91美元，但認為阿里目前的股價並未反映螞蟻集團的估值。鑑於阿里巴巴正進行架構重組，預料隨著監管環境開始正常化，螞蟻集團將於12至18個月內重啟IPO，相信這將能成為阿里巴巴股價的催化劑。而內地當局完成針對大型金融科技平台的整改，預料螞蟻和騰訊的金融控股集團牌照申請也將會加速。

盒馬於上海的供應鏈基地本月投產 料自有品牌佔比持續提升

阿里巴巴於今年3月底宣布啟動「1+6+N」架構重組，將分拆六大業務集團，並自行尋求上市。早前市傳阿里旗下的新零售平台盒馬正籌備赴港上市，預計最快11月中旬IPO。

公司最新宣布，其位於上海浦東新區的供應鏈運營中心本月正式全面投產，盒馬供應鏈項目負責人郝京彬於上海表示，新運營中心集農產品加工、成品食材研發、半成品冷凍儲藏、中央廚房及冷鏈物流配送為一體，現時每天可生產超過10噸熟食及食物半成品、處理280萬份貨品。

據介紹，盒馬正於全球建設自己的供應鏈，並於2017年開始推出不同的自有品牌，目前自有品牌商品的銷售佔比已突破三分之一，未來仍會持續提升。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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