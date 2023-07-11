  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

本地初創研發樓宇能源科技控制系　憑藉智能技術　助半島中心實踐綠色能源管理統

11/07/2023

　　可持續發展趨勢直捲各行各業，綠色建築、智能化節能系統亦漸見普及。有本地能源科技控制系統專業研發團隊於去年創立公司，為大廈提供創新、靈活及可擴展的智能化能源系統管理，以協助不同規模與樓齡的大廈實踐綠色能源管理。然而，作為一家初創公司難免面對許多限制。而這公司團隊便善用各種資源，又制定不同的推廣策略，並透過與研究AI合作引入技術，短短時間內於市場上站穩陣腳。說的正是獲頒「2023中小企智創營商大獎」傑出初創中小企獎的卓越能源科技有限公司。

 

卓越能源科技有限公司於2023中小企智創營商大獎頒獎典禮接受獎座。

 

節能科技系統　二、三綫商廈有需求

　　卓越能源科技有限公司創辦人兼董事江文聰（Louis）與另一夥伴有超過6年的樓宇科技工程經驗。Louis表示，雖然本港建築業發展已相當成熟，業內亦有不同的樓宇科技供應商，不過市場上仍有空間讓他們這類中小企發展。「相對於一綫的商業大廈，二、三綫商廈在節能和智能技術方面的應用相對薄弱。這些地區的競爭相對較小，因此有更多可開發的市場空間。與此同時，這類商廈在建築成本、運營成本和維護成本方面相對較低，節能和智能技術可以為業戶帶來顯著的經濟效益，故會樂意採用。」

 

(半島中心)

 

 

　　Louis補充，許多國家和地區的政府正積極推動節能和綠色建築的發展，並為此提供政策支持和資金補助。這將有助於二、三綫商廈在樓宇科技方面的改造和升級。加上社會的環保意識增強，節能和綠色建築成為愈來愈受歡迎的選擇。二、三綫商廈可借助樓宇科技提高環保性能，從而提升自身競爭力，吸引更多業戶。

初創站穩市場有挑戰　專注自身優勢添競爭力

　　然而，作為一間初創，資源等方面難免有所限制，要跟市場上一些大型傳統、具規模的樓宇技術公司競爭確是一大挑戰。Louis不諱言，公司在資金和人力資源方面有限，較難投入大量資源進行研發和市場拓展。為此，公司積極尋找投資者和政府資助，並將有限資源集中於關鍵項目和核心業務。

　　此外，初創企業還要面對品牌知名度和市場影響力較弱，缺乏成功案例和口碑，使客戶對產品和服務的信任度不足等問題。該公司遂參加行業展覽和活動加強品牌建設和宣傳，並利用網絡和社交媒體提高知名度。此外，他們又提供免費試用和優惠政策，讓客戶體驗產品與服務。Louis另指出，初創企業在技術研發方面與大型傳統公司相比處於劣勢。「我們透過與高等院校、研究機構合作，引入先進技術。同時鼓勵團隊創新，持續改進產品和技術。無論如何，中小企要克服上述各種挑戰，關鍵是專注於自身優勢，例如創新能力、靈活性和客戶導向，逐步建立競爭力。」

系統加入智能元素　推動綠色能源科技普及化

　　目前該公司提供的產品和服務主要有4類，包括「環境監測」，即對建築物內的環境參數（如溫度、濕度和照明）進行實時監測，並根據需求自動調整；「能源管理」則監測建築物的能源消耗，包括照明、空調、供暖和其他系統，以達到節能效果；「設備控制」是集中控制建築物內的各種設備，如電梯、門禁、消防等，以確保正常運行和安全；還有「數據分析與報告」，即收集和分析建築物運行數據，提供報告和建議，以提高性能並節省成本。而該公司的「Oasis大廈能源智能系統」透過加入人工智能的全新技術，全面及精準分析並記錄大廈設備的用電情況，以便提供最佳能源解決方案。
 

 

(因應客户需求，可個別加入保安系統)

 

　　雖然成立不足一年，位於尖東的半島中心已採用該公司的大廈節能方案，第一階段，主力將大廈的空調系統智能化，從而達致節能效。Louis大方分享表示，這是該公司的第一個項目，未來期望透過加入更多人工智能元素在公司研發的節能系統上，將綠色能源科技普及化，推動香港打造成科技與環保結合的國際都會。

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回中小企智創營商獎

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.790

異動股

01919

中遠海控

7.760

更多中小企智創營商獎

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,135.96
    +191.56 (+0.564%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,418.49
    +8.96 (+0.203%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,684.47
    -1.02 (-0.007%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.460
變動率︰+2.197%
較港股︰+0.27%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升335.674
變動率︰+1.132%
較港股︰+0.56%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升46.332
變動率︰+1.024%
較港股︰-1.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌16.310
變動率︰-2.251%
較港股︰+0.43%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升26.330
變動率︰+4.900%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.545
變動率︰+4.399%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升11.235
變動率︰+3.835%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌186.840
變動率︰-2.955%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升88.320
變動率︰+8.755%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升43.630
變動率︰+4.804%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升44.325
變動率︰+3.612%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌24.480
變動率︰-4.038%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/07/2023 14:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/07/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/07/2023 14:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.790
  • 01919 中遠海控
  • 7.760
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 85.750
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 139.200
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.200
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 18.040
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.840
  • 目標︰$18.00
  • 00008 電訊盈科
  • 3.990
  • 目標︰$4.50
  • 01138 中遠海能
  • 8.430
  • 目標︰$8.93
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.750
  • 00700 騰訊控股
  • 333.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.790
  • 00388 香港交易所
  • 286.200
  • 00001 長和
  • 46.850
報章貼士
  • 02313 申洲國際
  • 79.150
  • 目標︰$100.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.090
  • 目標︰$4.90
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 139.200
  • 目標︰$175.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/07/2023 16:28  《盤後部署》恒指有望挑戰19000關，銀娛料輕易上試60元

11/07/2023 17:39  【聚焦數據】6月人民幣貸款增加3.05萬億元，勝預期

11/07/2023 13:06  【香港政情】夏寶龍任中央港澳辦主任，周霽任常務副主任

11/07/2023 16:57  【高息定存】平安壹賬通銀行存息升至最高4.1厘，華僑4.5厘

11/07/2023 16:32  《本港樓市》會地下半年料推4項目近千八伙，春園街項目9月推售

11/07/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７９億元，買中海油沽盈富

11/07/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】高盛下調地產股目標，瑞信睇好網易

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】平安壹賬通銀行存息升至最高4.1厘，華僑4.5厘
人氣文章

新聞>財經熱話

放寬自住樓按揭成數遭大行唱淡，地產股不宜吸納？
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》金融撐樓市政策延長，滬指人幣連升，外長抱恙停外訪
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

舞台劇處男郭嘉駿193望肩負搞笑責任 面對舞台劇前輩即變鵪鶉
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

感冒就煮一碗香甜暖心的湯！今期素湯：粟米豆腐南瓜濃湯
人氣文章

著數速遞

免費機票 |香港航空7.24起分三階段送超過25,000張$0機票！超過20個航點＋20公斤寄艙行李！即睇詳情 + 連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

李玟逝世｜左腳天生患缺陷、曾失聲暫別舞台！李玟燦爛笑容背後，藏著不為人知的憂傷
人氣文章

ChatENT．月巴氏

家駒逝世30周年——沒有為流行而媚俗
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不要再用代糖減肥？世衛最新代糖指引，點名建議避開10款代糖！哪類人可豁免？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 失眠慘過大病！點解要徹底「搣甩」安眠藥？盤點安眠藥和鎮靜藥物鮮為人知的不良副作用
人氣文章
長者醫療津貼2023 | 一文睇清5大醫療津貼、生活資助！求診費用減免／出院後支援／鑲假牙！連照顧者都有份！即睇申請資格、連結
人氣文章
李玟離世 | 人前「開心果」 正面樂觀、私下卻受抑鬱煎熬！2大類人容易有「微笑抑鬱」！精神科專科醫生：情緒問題不能壓抑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 02:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道11/07/2023
【高息定存】平安壹賬通銀行存息升至最高4.1厘，華僑4.5厘
人氣文章財經熱話11/07/2023
放寬自住樓按揭成數遭大行唱淡，地產股不宜吸納？
人氣文章中國故事11/07/2023
《神州經脈》金融撐樓市政策延長，滬指人幣連升，外長抱恙停外訪
人氣文章財經熱話11/07/2023
渣打上調比特幣價格預測，料明年底高達12萬美元
人氣文章財經熱話11/07/2023
【收市短打】人民幣持續弱勢，港股或再受壓？李振豪：恒指18300點附近有支持（有片）
人氣文章中小企智創營商獎11/07/2023
本地初創研發樓宇能源科技控制系　憑藉智能技術　助半島中心實踐綠色能源管理統
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金