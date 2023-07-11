本地初創研發樓宇能源科技控制系 憑藉智能技術 助半島中心實踐綠色能源管理統

可持續發展趨勢直捲各行各業，綠色建築、智能化節能系統亦漸見普及。有本地能源科技控制系統專業研發團隊於去年創立公司，為大廈提供創新、靈活及可擴展的智能化能源系統管理，以協助不同規模與樓齡的大廈實踐綠色能源管理。然而，作為一家初創公司難免面對許多限制。而這公司團隊便善用各種資源，又制定不同的推廣策略，並透過與研究AI合作引入技術，短短時間內於市場上站穩陣腳。說的正是獲頒「2023中小企智創營商大獎」傑出初創中小企獎的卓越能源科技有限公司。

卓越能源科技有限公司於2023中小企智創營商大獎頒獎典禮接受獎座。

節能科技系統 二、三綫商廈有需求



卓越能源科技有限公司創辦人兼董事江文聰（Louis）與另一夥伴有超過6年的樓宇科技工程經驗。Louis表示，雖然本港建築業發展已相當成熟，業內亦有不同的樓宇科技供應商，不過市場上仍有空間讓他們這類中小企發展。「相對於一綫的商業大廈，二、三綫商廈在節能和智能技術方面的應用相對薄弱。這些地區的競爭相對較小，因此有更多可開發的市場空間。與此同時，這類商廈在建築成本、運營成本和維護成本方面相對較低，節能和智能技術可以為業戶帶來顯著的經濟效益，故會樂意採用。」

(半島中心)

Louis補充，許多國家和地區的政府正積極推動節能和綠色建築的發展，並為此提供政策支持和資金補助。這將有助於二、三綫商廈在樓宇科技方面的改造和升級。加上社會的環保意識增強，節能和綠色建築成為愈來愈受歡迎的選擇。二、三綫商廈可借助樓宇科技提高環保性能，從而提升自身競爭力，吸引更多業戶。



初創站穩市場有挑戰 專注自身優勢添競爭力



然而，作為一間初創，資源等方面難免有所限制，要跟市場上一些大型傳統、具規模的樓宇技術公司競爭確是一大挑戰。Louis不諱言，公司在資金和人力資源方面有限，較難投入大量資源進行研發和市場拓展。為此，公司積極尋找投資者和政府資助，並將有限資源集中於關鍵項目和核心業務。



此外，初創企業還要面對品牌知名度和市場影響力較弱，缺乏成功案例和口碑，使客戶對產品和服務的信任度不足等問題。該公司遂參加行業展覽和活動加強品牌建設和宣傳，並利用網絡和社交媒體提高知名度。此外，他們又提供免費試用和優惠政策，讓客戶體驗產品與服務。Louis另指出，初創企業在技術研發方面與大型傳統公司相比處於劣勢。「我們透過與高等院校、研究機構合作，引入先進技術。同時鼓勵團隊創新，持續改進產品和技術。無論如何，中小企要克服上述各種挑戰，關鍵是專注於自身優勢，例如創新能力、靈活性和客戶導向，逐步建立競爭力。」



系統加入智能元素 推動綠色能源科技普及化



目前該公司提供的產品和服務主要有4類，包括「環境監測」，即對建築物內的環境參數（如溫度、濕度和照明）進行實時監測，並根據需求自動調整；「能源管理」則監測建築物的能源消耗，包括照明、空調、供暖和其他系統，以達到節能效果；「設備控制」是集中控制建築物內的各種設備，如電梯、門禁、消防等，以確保正常運行和安全；還有「數據分析與報告」，即收集和分析建築物運行數據，提供報告和建議，以提高性能並節省成本。而該公司的「Oasis大廈能源智能系統」透過加入人工智能的全新技術，全面及精準分析並記錄大廈設備的用電情況，以便提供最佳能源解決方案。



(因應客户需求，可個別加入保安系統)

雖然成立不足一年，位於尖東的半島中心已採用該公司的大廈節能方案，第一階段，主力將大廈的空調系統智能化，從而達致節能效。Louis大方分享表示，這是該公司的第一個項目，未來期望透過加入更多人工智能元素在公司研發的節能系統上，將綠色能源科技普及化，推動香港打造成科技與環保結合的國際都會。

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