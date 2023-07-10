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《神州經脈》通脹數據刷近年低，中方評耶倫訪華務實有建設性

10/07/2023

　　中國最新通脹數據再刷近年新低，惟市況未受影響，保險、石油股領跌，但在電池、衛星等概念拉漲下，滬綜指先高開突破三千二，其後勉強保持升勢，午後一度失整數關，全日收市則力保不失，收升0.22%，報3203.7點，深成指升0.5%，創業板指則飆1.37%。

 

（資料圖片）

 

　　數據不景氣拖累大市氣氛，交投再縮水，兩市全日成交僅7614億元（人民幣．下同），較上日（7日）成交減4.8%，創3月9日以來新低。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2331，較上個交易日4時30分收盤價微升5點子，兩連升。全日在7.2120至7.2416之間波動。

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1926，較上個交易日升128點子，兩連升，創6月21日以來逾兩周新高，上個交易日報7.2054。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，6月全國居民消費價格（CPI）同比持平，低過市場預期的增加0.2%，亦低於5月的增長0.2%，且是2021年2月以來新低。6月CPI環比下降0.2%。6月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降5.4%，遜於預期的下跌5%，亦低於前值的下跌4.6%，創七年半來最大降幅；PPI環比則下降0.8%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據時表示，消費市場運行基本平穩，主要是豬肉價格同比下降7.2%，降幅比上月擴大4個百分點；PPI環比、同比均下降，主要受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響。

 

2. 美國財長耶倫結束4日訪華行程。她昨日在美國駐華大使館總結行程時表示，與中國官員進行了10小時雙邊會談，雙方的溝通直接、實質、有成效。中美在許多問題上仍存分歧，但相信訪問推動了美國「讓美中關係更加穩固」的努力。她並重申，美國並非尋求同中國脫勾。中國財政部亦指出，雙方相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性，中方要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切，並闡明了中方關於健康經濟競爭的立場，強調中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

 

3. 在螞蟻集團被罰71.23億元、騰訊旗下財付通被罰29.9億元的同日，平安銀行、郵儲銀行、中國人民財產保險3間國企金融機構亦被罰款共計逾7000萬元，涉及的違法行為類型包括違反帳戶管理規定、其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為等。官媒《新華社》發文指，此次對螞蟻旗下支付寶和騰訊旗下財付通處罰金額相對較高，主要因為這兩間在國內市場佔有率高，客戶眾多、業務規模巨大。隨著螞蟻集團完成相關整改事項，預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度或將加快。

 

4. 中證監近日對公募基金費率改革進行工作安排，將穩步降低行業綜合費率水平，分三個階段推進。第一階段主要是降低主動權益類基金費率水平。即日起，新註冊產品管理費率、託管費率分別不超過1.2%、0.2%；部分頭部機構已公告旗下存量產品管理費率、托管費率分別降至1.2%、0.2%以下；其餘存量產品管理費率、托管費率將爭取於2023年底前分別降至1.2%、0.2%以下。內地多間基金公司應聲調低基金費率。

 

5. 中國證監會近日同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權註冊。廣期所表示，碳酸鋰期貨及期權上市後，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為中國新能源產業健康發展、不斷提升國際競爭力發揮積極作用。廣發期貨總經理徐艷衛表示，碳酸鋰期貨和期權的推出意義重大：一是能夠助力中國「雙碳」目標實現，為綠色產業穩健發展保駕護航；二是能夠形成碳酸鋰價格機制，提升現貨價格透明度，為產業企業提供風險管理工具。欣旺達負責人表示，碳酸鋰的期貨、期權等工具，能夠有效對沖企業在實際經營生產過程中所面對的風險，助力企業實現穩健經營。公司將持續關注相關進展情況並擇機參與。

 

6. 瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在最新發表的2023年《亞洲年中展望》報告中認為，中國股票的風險回報仍具吸引力。投資布局方面，瑞銀青睞注重改革和派息的優質國企，也看好消費類股和競爭力強的互聯網公司等經濟復甦受益者。人民幣方面，報告認為，下半年人民幣兌美元有望扭轉部分跌勢。瑞銀財富管理亞太區投資總監胡一帆今日在媒體電話會議上表示，美元下半年在停止加息後大概率會走弱，加上中美經濟分化，美國在今年三、四季度可能進入負增長，而中國經濟下半年增速預計在5%-5.5%，人民幣將逐漸反彈，不排除年底將回到7以內。

 

7. 網傳中證監原主席劉士余以「中國人民銀行總行參事」的身份在企業調研。綜合官方新聞，劉士余確已出任中國人民銀行總行參事。劉士余於2019年主動投案，數年後在中國經濟遭受重重考驗之際重返人行，政治生涯翻身在國內屬罕見。

 

8. 百度智行、AutoX安途、小馬智行等三家企業15輛車8日在2023年世界人工智能大會期間，獲得上海浦東新區首批發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。這些獲得牌照的企業可以在浦東新區劃定的路段、區域開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試。

 

撰文：經濟通中國組

 

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