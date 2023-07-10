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【收市短打】港股止步三連跌惟成交大縮水　陳政深：大市缺乏上升動力（有片）

10/07/2023

嘉賓：艾德金融聯席董事　陳政深

 

　　螞蟻集團處罰落地，完成整改後轉入常態化監管。港股三日插逾千點後，今早（10日）彈逾四百點後收市升幅明顯收窄，收市最終收報18479，升114點。不過升市下大市成交仍然淡靜，全日成交只有782.91億元。陳政深表示，大市缺乏上升動力，短期難免會下試早前的支持位，即是大約18000點水平，後市仍處悶局，難有較大的波幅。至於螞蟻集團和騰訊(00700)領罰單後科技業的監管整頓有望畫上句號，阿里巴巴(09988)今早高開低走，雖然早段股價上到89元，不過90元仍見阻力，股價回補上月個下跌裂口之後，又再拾級向下，收市升3.2%報87元。陳政深指出，阿里周末再出通告，指螞蟻有意回購7.6%股份，其回購價反映螞蟻估值約為5671億元人民幣，估值大約為兩年前IPO估值貶值七成，雖然不難理解，不過亦令阿里股價衝高遇阻，加上基本業務受制於內地經濟環境，高位遇上明顯的阻壓。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=U9hVhdAOggY

 

 

 

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