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耶倫結束訪華釋積極訊號，美股上行道指升逾200點

11/07/2023

　　美國財長周日(9日)結束訪華行程返國，她的訪問為中美在經濟領域的溝通釋出積極訊號。雖然周一(10日)多位聯儲局官員就貨幣政策前景發表鷹派言論，但無阻美股上行。


　　其中，道指漲209.52點，或0.62%，收33944.4點。標普500漲10.58點，或0.24%，收4409.53點。納指漲24.76點，或0.18%，收13685.48點。Meta 因旗下Threads用戶破億，股價大漲1.23%，至每股294.1美元。


　　聯儲局方面，克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特和三藩市聯儲銀行行長戴莉，均表態支持進一步加息。不過，亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克卻認為，無需持續加息就可以讓通脹降回2%目標。

美匯指數跌至3周低位

　　美元觸及3周低點，　紐約尾盤美匯指數跌0.3%，至101.98。美元兌日圓下跌0.6%，至141.33，稍早一度上漲0.6%，至143.01。美元兌挪威克朗下跌1.4%，至10.4771。由於食品價格飆升，挪威的基本通脹意外加速，創歷史紀錄，為央行8月再次加息奠定了基礎。


　　紐約期金收盤下跌1.5美元，報每盎司1931美元。紐約期油下跌87美仙，報每桶72.99美元。布蘭特期畈下跌78美仙，報每桶77.69美元。

撰文：經濟通市場國金組

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