  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

陳鳳珠：內地通縮壓力增，或拖AH股後腿，恒指短線萬九阻力大

12/07/2023

嘉賓：匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

 

　　內地6月廣義貨幣(M2)及狹義貨幣(M1)餘額再度擴闊，對整體內地經濟會帶來甚麼影響？急於增加M2餘額，或反映現時內地通縮風險迫在眉睫？以內地資本為主的港股，恐進一步受A股拖累？即使過去兩日反彈，都只屬技術性後抽而難持久？中國汽車工業協會公布內地6月汽車銷量逾262萬輛，按年升近半成，按月則有一成升幅，反映市場已充分消化行業上半年價格戰的負面影響？數據刺激車股上日有追捧，當中蔚來(09866)更有一成一以上升幅，升幅凌厲純屬追落後？股價仍有上升空間嗎？行業逐漸淘汰傳統燃油車，傳統車企都急忙轉型應戰。吉利(00175)宣布將夥拍母企吉利控股及雷諾組合資公司，整合發動機及變速器業務，料出售收益約97.8億元人民幣。如何解讀此舉？是吉利技術面未達標﹑抑或是想加快轉型進程才尋求第三方合資？澳門6月入境數據理想，帶動一眾濠賭股炒上，惟政府及行業均僅對下半年賭收持審慎樂觀態度，反映雙方都默認下半年博彩業或重拾疲態？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.800

異動股

01919

中遠海控

7.730

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01919 中遠海控
  • 7.740
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.750
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 142.300
股份推介
  • 01157 中聯重科
  • 3.930
  • 目標︰$4.36
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.700
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 18.160
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.010
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.750
  • 00700 騰訊控股
  • 339.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 00001 長和
  • 46.800
  • 00388 香港交易所
  • 290.800
報章貼士
  • 00551 裕元集團
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 452.600
  • 目標︰--
  • 01316 耐世特
  • 5.790
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2023 12:07  恒指半日升215點報18875，美團升逾4%，百度漲逾3%

12/07/2023 10:41  《本港經濟》渣打:上調今年本港經濟增長預測至4.3%

12/07/2023 11:32  《外資精點》摩通:新增社會融資規模勝預期，利好第二季內銀盈利

12/07/2023 10:07  【外圍經濟】新西蘭儲備銀行議息後宣布維持指標利率在5.5厘

12/07/2023 09:20  《新股掛牌》KEEP首掛開報30.3元，較招股價高近5%

12/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７９億元，買中海油沽盈富

12/07/2023 10:00  【大行炒Ｄ乜】中信里昂跟進濠賭股，百威亞太被大行降目標

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

12/07/2023 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２８３，一周拆息較上日跌２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】居民重拾加槓桿？ 6月兩大數據現背離
人氣文章

新聞>財經熱話

【快手快走？】市況不利因素多，快手吼高才走貨
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

升中派位今放榜 91%獲派首3志願 近4年首回落 叩門位減 料競爭更激烈
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

感冒就煮一碗香甜暖心的湯！今期素湯：粟米豆腐南瓜濃湯
人氣文章

市場最熱點

【KK星期二】恒指連升第二日 彈高定彈散？｜暑假檔期炒影視股｜料盈利增逾倍 中國電力仲有無得炒？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

編輯私藏的3款「Daily Peel」：溫和溶解黑頭、粉刺和角質，恢復零毛孔的搪瓷肌！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

全公司男同事都喜歡她？男廁內遇上自以為萬人迷的女同事，卻被誤會成變態跟蹤狂？
人氣文章

Beauty

找出你的命定色彩！CHANEL色彩代碼限量系列：集齊彩妝掃、雙面鏡、美甲銼！9款絕美色調，你喜歡哪個？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名古屋味噌食法多多，是調味好良伴！今期消暑素食：和風赤味噌涼拌小青瓜
人氣文章
「講出嚟舒服啲！」、「唔好鑽牛角尖！」開解情緒困擾者經常犯的錯誤！你中幾多項？他們最需要的是甚麼？ 新文章
人氣文章
快活保養 | 褪黑激素是失眠救星？不用吃補充品！2個方法簡單增加褪黑激素分泌！瞓覺前切忌做一件事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2023 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態12/07/2023
加拿大放寬港人「救生艇」移民計劃學歷限制
人氣文章財經熱話12/07/2023
美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？
人氣文章FOCUS12/07/2023
【FOCUS】居民重拾加槓桿？ 6月兩大數據現背離
人氣文章財經熱話12/07/2023
【快手快走？】市況不利因素多，快手吼高才走貨
人氣文章生財有道12/07/2023
【高息定存】恒生上調3個月港元定存息率至高達4.1厘
人氣文章財經熱話12/07/2023
《午市前瞻》港股塘水滾塘魚難大升 中芯19元吼 ASM有得升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金