  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？

12/07/2023

　　受惠美元走弱、預期中國大力振興經濟，以及石油出口國減產等因素，且國際能源署(IEA)預期下半年市場供應緊張，國際油價昨日(11日)急升逾2%，升至逾兩個月高位，渣打估今季油價可升至逾85美元，今日(12日)「三桶油」齊造好，其中中石油(00857)及中海油(00883)半日都升逾2%，若想博油價繼續上升，可揀買哪一隻呢？

 

(Shutterstock)

 

美CPI料續下滑美元創兩個月低　分析：布油或重返80美元

 

　　美國將於今晚公布6月消費者物價指數(CPI)，市場料將進一步顯示通脹減速，有助聯儲局結束長達逾一年的加息行動。彭博經濟研究預期，整體CPI和剔除能源與食品等波動較大項目的核心CPI數據都將下滑。整體CPI年比增幅將跌至3%，低於5月的4%，為2021年3月以來最低水平。彭博分析，聯儲局幾乎肯定會在7月底加息0.25厘，不過，如果CPI報告表現疲軟，且周四(13日)公布的生產者物價指數(PPI)同樣疲軟，可能會增強聯儲局某些成員有關7月應該是最後一次加息的呼聲。

 

　　在聯儲局快結束加息的預期下，美元昨日走弱，美匯指數下跌0.3%至101.67，是2個月低位。國際油價上升，紐約期油收市升1.84美元或2.5%，報每桶74.83美元，是5月1日以來最高收市價；倫敦布蘭特期油升1.71美元或2.2%，報每桶79.4美元，是4月28日以來最高收市價。布蘭特期油3天內第二次進入技術性超買區域，OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，突破近期高點可被視為看漲的一步，可能為布蘭特原油重返80美元之上帶來動能。

 

俄羅斯減產中國振興經濟　渣打估今季油價升至逾85美元


　　另方面，有跡象顯示俄羅斯原油產量正在下降，彭博統計，俄羅斯海運原油出口過去一星期跌至每日286萬桶，按周大減超過100萬桶，四星期平均數跌至低於2月的水平。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)早前已延長減產每日466萬桶至明年底，沙烏地阿拉伯再額外減產每日100萬桶，俄羅斯亦減少出口每日50萬桶。


　　此外，中國正採取行動振興疲弱經濟，可能有助促進需求，而歐美能源需求暫時穩健，供應整體略少過需求。渣打估計全球能源需求8月會創歷史新高，預計8月供應缺口達每日280萬桶，油價第三季有望升至每桶85美元以上。惟彭博關注歐美有衰退風險，內地未必大力刺激經濟，倫敦期油應不會超越90美元。

 

IEA：下半年油市吃緊　美能源部：今明兩年全球石油需求將創新高


　　國際能源署(IEA)表示，今年下半年石油市場仍將吃緊，理由是中國內地和開發中國家的需求強勁，且包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的主要出口國最近宣布減少供應。


　　美國能源部昨日發布月報指，今明兩年全球石油需求將再創新高，分別達到日均1.012億桶與1.028億桶，超過疫情前2019年所創下的歷史新高1.008億桶/日；今明兩年全球石油產量也預估創下新高，分別達日均1.011億桶與1.026億桶，超過2018年紀錄高點1.005億桶/日。報告又預估今年全球石油產量將年增120萬桶/日，惟俄羅斯石油產量將減少20至30萬桶/日，石油輸出國組織(OPEC)產量將減少60萬桶/日，另將今年美國原油產量增長預測調低5萬桶至每日67萬桶。預估7月布蘭特原油均價為每桶78美元，今年第四季為每桶80美元，2024年為每桶84美元，因預期全球石油庫存下降。

 

大摩：沙特俄國減產或成催化劑　首選中石油予目標價6.5元

 

　　摩根士丹利上周發表研究報告，相信中石油未來15天內股價將會上漲，機率高達70%至80%。沙烏地阿拉伯宣布把石油減產計劃延長一個月，至少到8月底，俄羅斯也表示將通過減少出口的方式，在8月削減石油供應，而進一步削減供應或會成為原油價格以及中石油股價的正面催化劑，予目標價6.5元及「增持」評級，為行業首選。

 

李偉傑：料油價續於區間上落　中石油中線上望6元

 

（李偉傑）


　　華盛證券經紀部董事李偉傑指，油價受油組減產等消息支持，但歐美仍在加息，會影響經濟活動，令石油需求下降，料油價繼續於區間上落，紐約期油將在67-68美元及80-83美元間上落，布蘭特期油將在72-73美元及85-88美元間上落。至於油股方面，可揀買中石油，它在「三桶油」中唯一首季仍錄盈利增長，每次股價跌近50天線都有支持，而作為「中特估」股份，其市帳率僅0.66倍，只比中石化(00386)的0.6倍略高，但盈利能力較強，或有機會提高派息比率，股價回至5.5元可買入，中線上望6元。中海油則對油價較敏感，現升至12.1元已比油價走勢強，其之前高位為12.6元，油價若升至80美元水平，料其股價可升至12.5至12.6元。

 

陳鳳珠：中石油產業鏈較全面　料可隨油價率先抽升

 

（陳鳳珠）

 

 

　　匯盈集團研究部主管陳鳳珠亦較看好中石油，她於今日《開市Good Morning》節目指，油價近期主要處於70幾美元，油價穩定對石油企業是好事，其中中石油股價較強勢，公司產業鏈覆蓋上中下游比較全面，有天然氣業務，早前即使油價較波動，其股價也比其餘兩隻油股穩定，如油價再有一輪升浪，料其可率先抽升。雖然中石化股價較落後，但其下游業務較多，油價急升可能令其成本上升，料股價升幅受限。

 

　　「三桶油」今日齊上升，中石油半日升2.57%收報5.58元，中海油則升2.72%報12.1元，中石化升1.36%報4.48元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.550

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.790

異動股

01919

中遠海控

7.730

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01919 中遠海控
  • 7.740
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.750
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 142.300
股份推介
  • 01157 中聯重科
  • 3.930
  • 目標︰$4.36
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.700
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 18.160
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.010
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.750
  • 00700 騰訊控股
  • 339.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 00001 長和
  • 46.800
  • 00388 香港交易所
  • 290.800
報章貼士
  • 00551 裕元集團
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 452.600
  • 目標︰--
  • 01316 耐世特
  • 5.790
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2023 12:07  恒指半日升215點報18875，美團升逾4%，百度漲逾3%

12/07/2023 10:41  《本港經濟》渣打:上調今年本港經濟增長預測至4.3%

12/07/2023 11:32  《外資精點》摩通:新增社會融資規模勝預期，利好第二季內銀盈利

12/07/2023 10:07  【外圍經濟】新西蘭儲備銀行議息後宣布維持指標利率在5.5厘

12/07/2023 09:20  《新股掛牌》KEEP首掛開報30.3元，較招股價高近5%

12/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７９億元，買中海油沽盈富

12/07/2023 10:00  【大行炒Ｄ乜】中信里昂跟進濠賭股，百威亞太被大行降目標

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

12/07/2023 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２８３，一周拆息較上日跌２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】居民重拾加槓桿？ 6月兩大數據現背離
人氣文章

新聞>財經熱話

【快手快走？】市況不利因素多，快手吼高才走貨
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

過來人救過來人
人氣文章

我要退休．羅國森

保險四大功能，助你退休無憂
人氣文章

台灣熱話．姚超文

情報頭子離奇降溫台海，民進黨打新算盤
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「一個人辭職的態度，與處理分手總有幾分相似」情場與職場，好來好往並不容易
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

重訪維港旁經典扒房，高雅氣質不變！各地知名農場靚牛集大成：大理石日本和牛、香甜澳洲朱古力牛、原始野性韓牛，炭烤焦脆軟嫩
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如威尼斯般的浪漫美景：入住傳統伊根木造舟屋，享受古樸寧靜的一泊二食
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小暑到了！小心「暑邪致病」！點分辨「陽暑」、「陰暑」？中醫推介清熱利濕冬瓜荷葉綠豆甜湯、消暑養陰冬瓜無花果水鴨湯
人氣文章
日韓台新興「超慢跑」！練心肺、強肌肉，比傳統跑步有過之無不及？邊類人最啱？
人氣文章
「把擇偶條件訂得太高，難怪一直單身」愛情是捨與得的藝術，當你願意放下，得到的或許更多
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 15:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2023 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態12/07/2023
加拿大放寬港人「救生艇」移民計劃學歷限制
人氣文章財經熱話12/07/2023
美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？
人氣文章FOCUS12/07/2023
【FOCUS】居民重拾加槓桿？ 6月兩大數據現背離
人氣文章財經熱話12/07/2023
【快手快走？】市況不利因素多，快手吼高才走貨
人氣文章生財有道12/07/2023
【高息定存】恒生上調3個月港元定存息率至高達4.1厘
人氣文章財經熱話12/07/2023
《午市前瞻》港股塘水滾塘魚難大升 中芯19元吼 ASM有得升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金