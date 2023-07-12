《神州經脈》美國氣候特使下周訪華四天，6月信貸社融增量勝預期

通信、半導體、地產、軟件等板塊今日（12日）趁融資數據造好出逃，科技股尾盤跌幅更擴大，拖累A股午後起勢下跌，全日收跌0.78%，報3196.13點穿三千二，深成指跌0.99%，創業板指跌0.9%。

（資料圖片）

兩市全日成交9119億元（人民幣．下同），按日增17.9%，不過陸股通淨流出近5億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收復7.18關，收報7.1899，較上個交易日4時30分收盤價升86點子，四連升，創6月20日以來逾三周新高，全日在7.1830至7.1962之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1765，較上個交易日升121點子，四連升，創6月20日以來逾三周新高，上個交易日報7.1886。

今日新聞精選

1. 據生態環境部，經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使克里將於7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。克里將是繼國務卿布林肯和財長耶倫之後，在近期訪華的第三位拜登政府高級官員，這亦是克里出任氣候特使以來第三次訪華。

2. 人民銀行公布，6月新增人民幣貸款3.05萬億元，遠高於市場預期的2.32萬億元，同比多增2296億元，總計上半年人民幣貸款合共增加15.73萬億元，同比多增2.02萬億元；社會融資規模增量為4.22萬億元，比上月多2.67萬億元，優於市場預期的3.1萬億元。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，6月份新增信貸顯著回升，創歷史同期新高，企業與住戶貸款均大幅放量，票據融資同比減少，信貸結構明顯優化，反映半年末效應和政策驅動下，6月份信用擴張再度加速。

3. 國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會會議，會議要求建設更高水平開放型經濟新體制；推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，保障油氣穩定可靠供應；深化石油天然氣市場體系改革，規範市場秩序促進公平競爭；深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力；深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命。

4. 國家金融監督管理總局今日在網站發布提示，指近期有不法分子冒用金監總局及其他金融監管部門名義或者冒充相關工作人員，通過電話短信、快遞信函、互聯網等渠道，打著「P2P清退回款」「消除不良徵信」「受理投訴」「理賠退費」等旗號進行詐騙。金監總局強調，金融監管部門不直接辦理金融業務，也不會與消費者有任何資金往來。

5. 中國載人航天工程辦公室副總師張海聯今日披露，中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。目前中國載人登月的初步方案是：採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器後，月面著陸器單獨下降著陸於月面預定區域，航天員登上月球開展科學考察與樣品採集，完成後乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，乘坐飛船返回地球。

6. 國家市場監管總局發布公告，自2023年8月1日起對鋰離子電池和電池組、移動電源實施中國強制性產品認證（CCC認證）管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認證證書和標註認證標誌的，不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。

7. 在阿根廷央行6月29日宣布可在該國金融機構開設人民幣帳戶後，官媒《新華社》報道，中國工商銀行（阿根廷）股份有限公司（工銀阿根廷）於11日成功開立了首個人民幣銀行帳戶。報道引述阿根廷官員表示，工銀阿根廷可能是首個開設人民幣帳戶的阿根廷當地商業銀行。工銀阿根廷工作人員則透露，首批人民幣帳戶客戶均為企業，該行第一家人民幣帳戶客戶是阿根廷鋰資源開發企業鋰業科思公司。

8. TikTok母企字節跳動至今IPO無期，據路透援引知情人士報道，字節跳動將修改美國員工兌現股票的條件，容許他們毋須等到公司上市即有資格套現股份，以安撫員工。字節跳動發言人證實公司已改變相關股份規則，但拒絕透露細節。報道分析指或反映字節跳動近期內將不急於上市。

撰文：經濟通中國組

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