  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

政府資助高血壓或糖尿病人看私家醫生，一年最多6次

12/07/2023

　　政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，採納政府與參加者共同付費模式，政府提供部分資助，市民需承擔部分費用，第三季公布詳情。


　　醫務衞生局向立法會提交文件指，計劃採納政府與參加者共同付費模式，資助45歲或以上、沒有已知高血壓或糖尿病人士進行篩查，政府提供定額資助192元，參加者只需付120元，若診斷為血糖偏高，每年可獲最多資助4次診症。
　
血糖偏高、糖尿病或高血壓均有資助
　
　　如確診糖尿病或高血壓，每年最多有6次政府資助，在治療階段，政府每次向醫生資助162元，每季資助103.5元藥費，病人需承擔餘下的診金，但政府建議醫生每次收病人150元，費用包括基本藥物。
　　當局提到，合資格人士在同意登記成為康健中心會員，並同意在電子健康紀錄互通系統與服務提供者共享資料後，便可透過康健中心或私家醫生診所參加計劃。
　
社協:計劃吸引力不大
　
　　社區組織協會幹事連瑋翹指，很多基層市民如果無特別症狀，一般接受檢查的動力很低，現時75歲以上、有經濟困難人士在醫管局普通科門診亦豁免收費，超過100元的篩查和治療費用對他們負擔較重，計劃吸引力亦不大，建議向他們豁免收費，並增加每年資助治療的次數，以提高計劃的吸引度，減輕公營醫療服務負擔。


　　家庭醫生林永和則認為，建議資助水平算合理，但相信大部分醫生認為，有如以「成本價」提供篩查及診治。他認為計劃有助基層市民及早知道是否患有慢性疾病，以免病情惡化。

撰文：經濟通採訪組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.790

異動股

01919

中遠海控

7.740

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,412.19
    +150.77 (+0.440%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,478.40
    +39.14 (+0.882%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,933.46
    +172.76 (+1.255%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升352.105
變動率︰+4.482%
較港股︰+3.56%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.086
變動率︰+3.660%
較港股︰+1.56%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升295.130
變動率︰+2.895%
較港股︰+1.56%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升62.822
變動率︰+2.778%
較港股︰+2.32%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升5.720
變動率︰+9.369%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升16.885
變動率︰+8.935%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升75.580
變動率︰+6.391%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升11.990
變動率︰+6.389%
精選美股 More
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰升17.440
變動率︰+4.369%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升126.500
變動率︰+3.578%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升65.310
變動率︰+3.420%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌85.589
變動率︰-3.994%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2023 14:26 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/07/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2023 14:26 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.790
  • 01919 中遠海控
  • 7.740
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.950
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 142.000
股份推介
  • 01157 中聯重科
  • 3.930
  • 目標︰$4.36
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.750
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 18.100
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.460
  • 目標︰$18.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.010
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.850
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.790
  • 00001 長和
  • 46.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 00551 裕元集團
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 452.000
  • 目標︰--
  • 01316 耐世特
  • 5.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2023 16:53  《盤後部署》恒指勢借美國通脹數據屠熊，東岳受惠推動環保能源

12/07/2023 19:12  傳淡馬錫旗下PSA擱置出售和記港口20%股權

12/07/2023 18:35  《新股上市》巨星傳奇暗盤收高逾33%，每手賺710元

12/07/2023 16:44  政府發表控煙策略諮詢文件，包括擴大禁煙區及調高最低買煙年齡

12/07/2023 16:05  謝展寰：日本一旦排放核廢水，將即時禁福島等十都縣水產進口

12/07/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３４８萬元，買中海油沽建行

12/07/2023 10:00  【大行炒Ｄ乜】中信里昂跟進濠賭股，百威亞太被大行降目標

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

12/07/2023 17:06  《財資快訊》美電升報７﹒８２９１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【洪灝策略】走出困境需要「新」刺激（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美國氣候特使下周訪華四天，6月信貸社融增量勝預期
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門機場次季客量大增，暑假旺季值得憧憬，濠賭股獲大行唱好點部署？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

VTC逾140課程 健康IT搶手 5人爭1學額 新增音樂科 著重教港式慢歌
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 員工為何無良心？Old Seafood係邊個圈養出來？老闆應該點收拾殘局？首要做好一件事
人氣文章

我要退休．羅國森

保險四大功能，助你退休無憂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Smoking Hot：名模Kendall Jenner穿上Attico泳衣！大膽色彩、不對稱設計必成沙灘焦點！
人氣文章

Travel & Dining

由著名設計師Ashley Sutton打造！宛如夜上海的懷舊酒吧Maggie Choo's，注定又是一個不歸夜
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

世衛警告別用代糖減肥！需要避開所有代糖嗎？營養師4個建議，減少對糖的依賴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫點睇抑鬱症？情志失調隨時傷臟腑氣血！教你煲生蠔大蜆蘿蔔湯、金針雲耳烏雞湯，疏肝解鬱兼寧神 新文章
人氣文章
枸杞子勁有益！補肝腎、益精明目！專家：有助降血糖抗脂肪肝、動胍粥樣化！教你煲清補涼湯、枸杞粥
人氣文章
中風有咩常見徵兆？千萬不可搬動患者！中醫分享1個方法減低中風傷害
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 02:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪12/07/2023
【洪灝策略】走出困境需要「新」刺激（有片）
人氣文章中國故事12/07/2023
《神州經脈》美國氣候特使下周訪華四天，6月信貸社融增量勝預期
人氣文章財經熱話12/07/2023
澳門機場次季客量大增，暑假旺季值得憧憬，濠賭股獲大行唱好點部署？
人氣文章香港要聞12/07/2023
政府資助高血壓或糖尿病人看私家醫生，一年最多6次
人氣文章財經熱話12/07/2023
【收市短打】港股飆200點收復10天線，鄧聲興：大市成交不足，動力或難持續（有片）
人氣文章國際動態12/07/2023
加拿大放寬港人「救生艇」移民計劃學歷限制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金