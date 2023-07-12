政府資助高血壓或糖尿病人看私家醫生，一年最多6次

政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，採納政府與參加者共同付費模式，政府提供部分資助，市民需承擔部分費用，第三季公布詳情。



醫務衞生局向立法會提交文件指，計劃採納政府與參加者共同付費模式，資助45歲或以上、沒有已知高血壓或糖尿病人士進行篩查，政府提供定額資助192元，參加者只需付120元，若診斷為血糖偏高，每年可獲最多資助4次診症。



血糖偏高、糖尿病或高血壓均有資助



如確診糖尿病或高血壓，每年最多有6次政府資助，在治療階段，政府每次向醫生資助162元，每季資助103.5元藥費，病人需承擔餘下的診金，但政府建議醫生每次收病人150元，費用包括基本藥物。

當局提到，合資格人士在同意登記成為康健中心會員，並同意在電子健康紀錄互通系統與服務提供者共享資料後，便可透過康健中心或私家醫生診所參加計劃。



社協:計劃吸引力不大



社區組織協會幹事連瑋翹指，很多基層市民如果無特別症狀，一般接受檢查的動力很低，現時75歲以上、有經濟困難人士在醫管局普通科門診亦豁免收費，超過100元的篩查和治療費用對他們負擔較重，計劃吸引力亦不大，建議向他們豁免收費，並增加每年資助治療的次數，以提高計劃的吸引度，減輕公營醫療服務負擔。



家庭醫生林永和則認為，建議資助水平算合理，但相信大部分醫生認為，有如以「成本價」提供篩查及診治。他認為計劃有助基層市民及早知道是否患有慢性疾病，以免病情惡化。

撰文：經濟通採訪組

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