立法會三讀通過上調亂拋垃圾等罰則，10.22生效
13/07/2023
立法會三讀通過定額罰款條例的修訂草案，亂拋垃圾和店舖阻街等罰則分別上調至3000元及6000元，10月22日生效。修例包括將亂拋垃圾及店舖阻街罰款由1500元分別增至3000元及6000元。
環境及生態局局長謝展寰表示，從法例原意、執法成效、量刑合理性等角度考慮之後，認為現階段不適宜就店舖阻街罪行，推行累進制定額罰款。
撰文：經濟通採訪組
13/07/2023
立法會三讀通過定額罰款條例的修訂草案，亂拋垃圾和店舖阻街等罰則分別上調至3000元及6000元，10月22日生效。修例包括將亂拋垃圾及店舖阻街罰款由1500元分別增至3000元及6000元。
環境及生態局局長謝展寰表示，從法例原意、執法成效、量刑合理性等角度考慮之後，認為現階段不適宜就店舖阻街罪行，推行累進制定額罰款。
撰文：經濟通採訪組
更多香港要聞
13/07/2023
13/07/2023
12/07/2023
11/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
06/07/2023
06/07/2023
05/07/2023
延伸閱讀
13/07/2023 16:19 《盤後部署》成交配合恒指短期挑戰20000，海底撈目標25元
13/07/2023 18:03 長實(01113)終止出售波老道項目交易，沒收約21億訂金
13/07/2023 11:07 【存款保障】存保會：建議存保額由50萬元提升至80萬元
13/07/2023 15:53 【ＡＩ熱潮】內地出台生成式AI監管辦法，鼓勵參與制定國際規則
13/07/2023 11:54 【聚焦數據】6月美元計出口跌12.4%進口跌6.8%，遜預期
13/07/2023 17:57 【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊
13/07/2023 08:24 【大行炒Ｄ乜】阿里百度被降目標價，大摩睇淡內需消費股削目標
07/07/2023 18:08 《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀
13/07/2023 16:38 《財資快訊》美電穩報７﹒８２１１，隔夜拆息較上日微升２０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/07/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事13/07/2023
《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
|財經熱話13/07/2023
憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
|財經熱話13/07/2023
【收市短打】港股四連升再飆近500點，下一目標百天線（有片）
|國際動態13/07/2023
俄羅斯將與東盟10國磋商雙邊貿易改用本幣結算
|香港要聞13/07/2023
申訴公署：房署長者住屋空置率高，倡改以中轉屋出租
|財經熱話13/07/2023
中央支持平台經濟大行齊唱好，科技股連日造好應該點部署？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰