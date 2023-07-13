  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

立法會三讀通過上調亂拋垃圾等罰則，10.22生效

13/07/2023

　　立法會三讀通過定額罰款條例的修訂草案，亂拋垃圾和店舖阻街等罰則分別上調至3000元及6000元，10月22日生效。修例包括將亂拋垃圾及店舖阻街罰款由1500元分別增至3000元及6000元。


　　環境及生態局局長謝展寰表示，從法例原意、執法成效、量刑合理性等角度考慮之後，認為現階段不適宜就店舖阻街罪行，推行累進制定額罰款。

 

撰文：經濟通採訪組

返回香港要聞

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,395.14
    +47.71 (+0.139%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,510.04
    +37.88 (+0.847%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,138.57
    +219.61 (+1.578%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升305.293
變動率︰+3.528%
較港股︰+0.69%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.603
變動率︰+3.184%
較港股︰+1.16%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.824
變動率︰+2.408%
較港股︰+1.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升354.884
變動率︰+1.250%
較港股︰+1.45%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升80.930
變動率︰+7.420%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升12.490
變動率︰+5.668%
JD 京東
按盤價(USD)︰升39.360
變動率︰+5.213%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.540
變動率︰+5.030%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升107.000
變動率︰+24.491%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升70.370
變動率︰+6.718%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升69.530
變動率︰+6.380%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升459.770
變動率︰+4.726%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2023 18:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/07/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2023 18:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 12.620
  • 目標︰$12.80
  • 01157 中聯重科
  • 3.940
  • 目標︰$4.36
  • 00027 銀河娛樂
  • 53.550
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 17.960
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.400
  • 目標︰$18.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.750
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 00388 香港交易所
  • 303.200
  • 00005 滙豐控股
  • 62.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 12.620
  • 目標︰$12.80
  • 02328 中國財險
  • 8.550
  • 目標︰$10.00
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 33.450
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/07/2023 16:19  《盤後部署》成交配合恒指短期挑戰20000，海底撈目標25元

13/07/2023 18:03  長實(01113)終止出售波老道項目交易，沒收約21億訂金

13/07/2023 11:07  【存款保障】存保會：建議存保額由50萬元提升至80萬元

13/07/2023 15:53  【ＡＩ熱潮】內地出台生成式AI監管辦法，鼓勵參與制定國際規則

13/07/2023 11:54  【聚焦數據】6月美元計出口跌12.4%進口跌6.8%，遜預期

13/07/2023 17:57  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊

13/07/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】阿里百度被降目標價，大摩睇淡內需消費股削目標

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

13/07/2023 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８２１１，隔夜拆息較上日微升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股四連升再飆近500點，下一目標百天線（有片）
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

房企還債的高峰期
人氣文章

娛樂情報

《中年好聲音》陳早怡患ADHD及焦慮症影響舞台演出 星二代強勢背後受盡委屈
人氣文章

娛樂情報

單身朱敏瀚跟JW傳緋聞唔尷尬 強調無心儀對象
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

一代藝術大師與世長辭！蕭勤：作畫是對自己的人生始源的探討、經歷的記錄及感受
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻的界線：不離婚、不分開，卻容許第三者存在？「開放式關係」是好是壞？
人氣文章

Fashion

古堡前的白襯衫與牛仔褲：Valentino 2023／2024高訂時裝秀「化繁為簡」，重新定義為何高訂！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「消失」的流感
人氣文章
「講出嚟舒服啲！」、「唔好鑽牛角尖！」開解情緒困擾者經常犯的錯誤！你中幾多項？他們最需要的是甚麼？
人氣文章
「講出嚟舒服啲！」、「唔好鑽牛角尖！」開解情緒困擾者經常犯的錯誤！你中幾多項？他們最需要的是甚麼？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/07/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事13/07/2023
《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
人氣文章財經熱話13/07/2023
憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
人氣文章財經熱話13/07/2023
【收市短打】港股四連升再飆近500點，下一目標百天線（有片）
人氣文章國際動態13/07/2023
俄羅斯將與東盟10國磋商雙邊貿易改用本幣結算
人氣文章香港要聞13/07/2023
申訴公署：房署長者住屋空置率高，倡改以中轉屋出租
人氣文章財經熱話13/07/2023
中央支持平台經濟大行齊唱好，科技股連日造好應該點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金