立法會三讀通過上調亂拋垃圾等罰則，10.22生效

立法會三讀通過定額罰款條例的修訂草案，亂拋垃圾和店舖阻街等罰則分別上調至3000元及6000元，10月22日生效。修例包括將亂拋垃圾及店舖阻街罰款由1500元分別增至3000元及6000元。



環境及生態局局長謝展寰表示，從法例原意、執法成效、量刑合理性等角度考慮之後，認為現階段不適宜就店舖阻街罪行，推行累進制定額罰款。

撰文：經濟通採訪組