  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩點睇內需股？一click就知道

13/07/2023

 

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.350

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.930

異動股

01919

中遠海控

7.800

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 01919 中遠海控
  • 7.800
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 85.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.300
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 12.620
  • 目標︰$12.80
  • 01157 中聯重科
  • 3.940
  • 目標︰$4.36
  • 00027 銀河娛樂
  • 53.550
  • 目標︰$58.15
  • 00836 華潤電力
  • 17.960
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.400
  • 目標︰$18.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.750
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 00388 香港交易所
  • 303.200
  • 00005 滙豐控股
  • 62.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 12.620
  • 目標︰$12.80
  • 02328 中國財險
  • 8.550
  • 目標︰$10.00
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 33.450
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/07/2023 16:19  《盤後部署》成交配合恒指短期挑戰20000，海底撈目標25元

13/07/2023 16:12  恒指升489點收報19350，藥明京東齊升逾8%

13/07/2023 15:53  【ＡＩ熱潮】內地出台生成式AI監管辦法，鼓勵參與制定國際規則

13/07/2023 12:34  【答問大會】李家超：取消器官捐贈登記本質為挑撥社會矛盾

13/07/2023 15:58  【債務風險】傳國開行出手解救地方債危機，資助青島設紓困公司

13/07/2023 17:57  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊

13/07/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】阿里百度被降目標價，大摩睇淡內需消費股削目標

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

13/07/2023 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８２１１，隔夜拆息較上日微升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股四連升再飆近500點，下一目標百天線（有片）
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

東京美食 | 淺草6款必吃打卡小食推介！超濃厚抹茶可麗餅／即炸黑毛和牛和豚爆汁肉餅／炭火鰻魚燒飯團！邊走邊吃最正
人氣文章

政經范局．范強

峰會欠戰果，拜登忙遞刀
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

返工開唔開心？從月亮星座看工作滿足感！邊個最嚮往自由多變？邊個睇靚嘢工作先起勁？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

全港澳唯一！連續7年兩星米芝蓮湘川菜！必食蛋白酸菜東星斑、沸騰水煮和牛、松茸龍蝦球，貴氣不失辣勁！甜品必試辣椒朱古力
人氣文章

Fly with Luna．夏月

福岡期間限定！鈴木敏夫與吉卜力展：和龍貓家族合照、與無臉男一起看書、再找湯婆婆指點戀愛運！
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

Treasure House Fair能否於逆市再出發？淺談蘇富比上拍的Lucian Freud《夜晚的屋裡》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
維他命D可補骨骼防骨質疏鬆，減少染病風險！每星期曬幾耐太陽先夠？哪些食物含豐富維他命D？
人氣文章
炎炎夏日竟是性事旺季？幾多度最能誘發性慾？咩體位最啱夏天？一件家中小法寶讓早洩男生持久度Up！
人氣文章
李玟Coco離世 | 姐姐指受抑鬱症困擾輕生！除了情緒低落、對事物失興趣，抑鬱症仲有咩跡象？即做小測試！身邊人可做甚麼？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2023 18:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/07/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事13/07/2023
《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
人氣文章財經熱話13/07/2023
憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
人氣文章財經熱話13/07/2023
【收市短打】港股四連升再飆近500點，下一目標百天線（有片）
人氣文章國際動態13/07/2023
俄羅斯將與東盟10國磋商雙邊貿易改用本幣結算
人氣文章香港要聞13/07/2023
申訴公署：房署長者住屋空置率高，倡改以中轉屋出租
人氣文章財經熱話13/07/2023
中央支持平台經濟大行齊唱好，科技股連日造好應該點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金