《午市前瞻》大市成交回升利突破 國策撐平台經濟惟消費者不賣帳

恒生指數半日報19330，升469點或2.5%，主板成交651.24億元。恒生中國企業指數報6536，升158點或2.5%。恒生科技指數報4221，升139點或3.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報349元，升9元或2.6%，成交55.47億元；美團收報134.2元，升6.9元或5.4%，成交38.38億元；阿里收報92.15元，升2.3元或2.6%，成交29.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(京東「言犀」網頁截圖)



連敬涵：半日逾650億元有利大市突破



美國6月份CPI按年升3%，較5月4%升幅急速下降，美元匯價大跌；恒指高開逾300點後持續向上，半日最多升超過500點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指目前好消息較多，除美國通脹明顯放緩外，國務院總理李強召開平台企業座談會亦帶動市場氣氛。他指，目前恒指已突破50天線，加上半日成交已超過650億元成交，後市大有機會突破250天線阻力。



網易破位可小注跟入



總理李強親自主持平台企業座談會，鼓舞市場氣氛，美團(03690)及京東(09618)等股價飆升，但連敬涵指兩股都屬於消費類股份，雖然目前受國策支持，但始終居民消費力仍然偏低，國家支持但消費力不足亦於事無補，故中線而言並不推薦留意消費類股份。另外，京東最新公布推出AI大模型「言犀」，連敬涵指一來京東並非主營AI企業，二來現時才推出已比其餘科企落後，未來仍要花時間學習與測試，市場未必受落，難有炒作。



相比之下，連敬涵較為看好近期股價強勢的網易(09999)，因現時股價已突破158元區間阻力，料將挑戰去年高位170元，建議有貨者可繼續持有，但未持貨者則只宜小注跟入。

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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