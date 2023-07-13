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【FOCUS】美CPI錄27個月低，惟續侵蝕購買力

13/07/2023


　　布油期貨突破每桶80美元之際，聯儲26日議息前的關鍵數據6月CPI，追平史上最長回落紀錄－－連跌12個月至按年漲3%，為2021年3月以來最低；剔除價格波動較大的食品和能源後的核心CPI，亦終回落至5%以下，按年漲4.8%，為2021年10月最低。

 

　　盡管交易員押注7月加息25基點概率仍高企93%，但加息周期終點就在眼前，對沖基金自3月來首次轉向整體看空美元。另一邊廂，美國5月消費信貸錄2020年11月以來最低，而中國6月對美國出口按年縮水近四分一，高通脹侵蝕購買力的陰影揮之不去。


低油價效應，食住開支仍高企


　　「That’s Bidenomics in action」，面對美國通脹從去年6月9.1%回落至最新3%，總統拜登邀功的同時，他的民主黨同僚、參議員沃倫同日向聯儲主席鮑公喊話，「任務已經完成……讓我們停止加息」。不過，期貨市場顯示，聯邦基金利率月底仍大概率將邁向5.5%的22年來高點。

 

 

 


　　對堅持到底的鮑威爾來說，核心通脹（扣除能源、食品）4.8%及超級核心通脹（扣除住房）3.9%，仍遠高於2%的政策目標，應該是繼續加息的完美理由。若再看看各分項，拖低標題通脹回落的最大功臣仍是燃油（-36.5%）、汽油（-26.5%）、天然氣（-18.6%）、二手車（-5.2%）；但食品、外出用餐、租金、交通在去年飆升的基礎上，按年續分別升4.7%、7.7%、8.3%、8.2%。

 


　　更令鮑威爾不敢掉以輕心的，是國際基準的布油期貨自4月以來首次重上80美元，而俄羅斯烏拉爾原油亦錄去年12月以來首次突破60美元上限。截至上周，美國戰略原油（SPR）儲量已降至1983年8月以來最低水平(3.468億桶)，相當於拜登上任至今減少逾2.9億桶。



捂緊錢包，6月自華進口跌24%



　　CPI漲幅回落，但「民以食為天」之下，麵包、火腿、咖啡、冰淇淋等仍騰貴，令基層美國人不得不縮減其他開支；據德勤最新估算，即將成為暑假後家庭第二大支出的「返校開銷」，預計將錄9年來首次收縮至312億美元，因家長減少服裝（-14%）、資訊產品（-13%）的支出。為增加銷量，亞馬遜Prime Day將Apple MacBook Air平板電腦（2020年版）直降250美元至749.99美元。

 

 

 

 


　　同樣等待買家的還有汽車經銷商，據Cox Automotive報告，截至二季度，經銷商的電動車平均庫存按年增342%，至逾9.2萬輛。

 


　　消費者因高通脹耗盡超額儲蓄而捂緊錢包的另一證據是，美聯儲本周公布，5月消費信貸僅增72.4億美元，為兩年半最低，其中包括教育、購車等的非循環信貸更錄2020年4月以來的首次倒跌。拋開墨西哥等近岸替代效應，此或部分解釋了中國6月對美國出口、整體機電產品出口分別按年銳減近24%、9%。

 

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