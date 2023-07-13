《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行

6月進出口數據同比急跌，反映人民幣匯價下跌、外需內需疲軟、供應鏈外移等因素，但A股市場午後卻在北上資金大幅流入下急升，滬綜指全日（13日）升1.26%，報3236.48點，不但收復三千二還修復一周以來裂口，深股表現更強，深成指漲1.61%，創業板指升1.85%。

以美元計價中國6月出口同比下降12.4%，降幅創2020年2月以來近三年半最大。（AP圖片）

兩市全日成交9208億元（人民幣．下同），按日持平，但值得留意的是北上資金循陸股通淨流入近136億元，是自今年1月30日以來最高流入記錄，屬歷史偏高水平。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1602，較上個交易日4時30分收盤價升297點子，五連升，創6月19日以來逾三周新高，全日在7.1574至7.1768之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1527，較上個交易日升238點子，五連升，創6月19日以來逾三周新高，上個交易日報7.1765。

今日新聞精選

1. 以美元計價中國6月進出口數據差於市場預期，其中出口同比下降12.4%，降幅創2020年2月以來近三年半最大；進口同比下降6.8%，為去年10月以來連續9個月負增長；貿易順差706.2億美元，擴大7.3%。凱投宏觀分析認為，全球商品需求低迷，繼續對中國出口構成壓力，預計出口在年底觸底之前將進一步下跌，惟中國製造的電動汽車、電池和太陽能電池板等綠色技術的出貨量可能會繼續快速增長，從而幫助出口恢復增長。另外，以人民幣計價，6月進出口總值3.49萬億元，同比下降6%。其中出口1.99萬億元，下降8.3%；進口1.5萬億元，下降2.6%；貿易順差4912.5億元，擴大8.6%。上半年進出口總值20.1萬億元，增2.1%，是歷史同期首次突破20萬億元；其中出口11.5萬億元，增3.7%；進口8.64萬億元，下降0.1%；貿易順差2.82萬億元，擴大13.9%。海關新聞發言人呂大良表示，關於下半年外貿，感到既有壓力也有信心。

2. 國務院總理李強12日下午主持召開平台企業座談會，希望廣大平台企業堅定信心向前看、在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，並強調各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本。座談會上，美團、小紅書、阿里巴巴旗下公司阿里雲、字節跳動旗下抖音、智聯招聘、貨拉拉、海智在線等平台企業負責人發言，拼多多、京東、BOSS直聘等企業提交書面發言。中信證券認為，今年7月以來，互聯網平台企業相關政策多次釋放積極信號，當下平台公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問題整改轉為常態化監管。

3. 中央外辦主任王毅到印尼出席東盟外長系列會議，期間在雅加達會見印尼外長蕾特諾，並與俄羅斯外長拉夫羅夫和蕾特諾舉行中國、俄羅斯、印尼三方會晤。美國國務院官網日程則顯示，美國國務卿布林肯將於今日在印尼雅加達與王毅會面。俄羅斯衛星通訊社稱，這場會面將於當地時間下午5時15分左右舉行，惟時間可能有變化。如會面屬實，將是布林肯和王毅月內第二次會晤。此前布林肯6月18至19日訪華期間，曾在北京與王毅會晤。另商務部新聞發言人束珏婷表示，中方對美國商務部長雷蒙多訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方進行溝通。此外，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京訪華已提上日程，具體訪問日期將在商定後公布。

4. 據中證監官網，修訂後的《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》已於2022年7月25日起施行，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。該規定設置了一年過渡期，即已開通滬股通、深股通交易權限的內地投資者在今年7月23日前可繼續通過滬股通、深股通買賣A股，在7月24日後，投資者所持A股只可賣出。

5. 國家網信辦、國家發改委等七個部門聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》（下稱《辦法》），自2023年8月15日起施行。當中提出，鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平台等基礎技術的自主創新，平等互利開展國際交流與合作，參與生成式人工智能相關國際規則制定；又規範生成式人工智能服務提供者要使用具合法來源的數據和基礎模型，不得侵害知識產權及個人私穩等；要採取有效措施提高訓練數據質量，增強訓練數據的真實性、準確性、客觀性、多樣性。服務提供者和使用者並應遵守法律、行政法規，尊重社會公德和倫理道德，提供者更應防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式AI服務。

6. 近期有網民在人民網的「領導留言板」上建言表示，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客數量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園，與香港迪士尼樂園相呼應形成「雙子星」，而廣州作為不少網友心儀的熱門旅遊城市之一，應積極爭取迪士尼樂園落地。廣州市文化廣電旅遊局10日回覆該留言稱，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會。內媒今引述廣州市文化廣電旅遊局工作人員表示，目前還沒有接到相關通知，如有最新消息會第一時間發布在廣州旅遊局官網。

7. 據《路透》引述消息人士稱，山東省青島市在中國國家開發銀行資助下，成立了一家註冊資本為100億元人民幣的公司，該公司名為東鼎產業集團，任務是為青島的城投平台提供流動性支持。消息又指，青島加強了債務監控，要求各區縣級在公開債務前的三個月必須上報到市級政府，落實還款資金來源，並在債務到期前一個月內每周上報資金情況，以防止在公開市場出現任何違約行為。

8. 據今日俄羅斯國際通訊社報道，俄羅斯外交部11日宣布，俄羅斯正計劃與東盟國家磋商在雙邊貿易中改用本國貨幣結算，此舉是俄方推動在國際貿易結算中去美元化措施的一部分。在俄外長拉夫羅夫訪問印尼之前，俄外交部在一份聲明中表示，由於西方的制裁，俄羅斯與東盟國家之間的貿易額在2022年下降了4.4%。為改善情況，俄羅斯正在就引入本國貨幣進行相互結算而與東盟10國展開磋商。

撰文：經濟通中國組

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