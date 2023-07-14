溫鋼城：港股後向睇實人民幣走向，料恒指20000點阻力大

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

港股連升到第四日終見價量齊升，不單收升489點、收復20及50天線，大市成交金額亦回升至千億元之上；若成交未能維續配合升勢，都難言大市是否已轉勢？若計及量度升幅，恒指最新目標價劍指20000點大關，會否期望過高？市場等待月中內地公布上月三頭馬車數據﹑及月底召開的政治局會議，或能有效推動大市進一步向上？惟內地以美元計價進出口數據表現都較市場預期差，凸顯海外需求疲態。人民幣上月走勢仍弱，按理利好出口，如何解讀上月出口數據未見起色？出口不振，但又難靠內需撐市，中央難道已對托住經濟束手無策？內地網信辦等七部門聯合公布AI分類分級監管，提到AI發展將在發展和安全並重的基礎下，對AI服務包容審慎和分類分級監管，或反映官方對AI發展全面「開綠燈」？監管清晰之下企業有法可依，反而為企業樂見？資源股方面，油金股續受追捧，利好利淡因素並存下，如何解讀金價走勢？石油股賺息蝕價風險大嗎？

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