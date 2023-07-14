  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：港股後向睇實人民幣走向，料恒指20000點阻力大

14/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股連升到第四日終見價量齊升，不單收升489點、收復20及50天線，大市成交金額亦回升至千億元之上；若成交未能維續配合升勢，都難言大市是否已轉勢？若計及量度升幅，恒指最新目標價劍指20000點大關，會否期望過高？市場等待月中內地公布上月三頭馬車數據﹑及月底召開的政治局會議，或能有效推動大市進一步向上？惟內地以美元計價進出口數據表現都較市場預期差，凸顯海外需求疲態。人民幣上月走勢仍弱，按理利好出口，如何解讀上月出口數據未見起色？出口不振，但又難靠內需撐市，中央難道已對托住經濟束手無策？內地網信辦等七部門聯合公布AI分類分級監管，提到AI發展將在發展和安全並重的基礎下，對AI服務包容審慎和分類分級監管，或反映官方對AI發展全面「開綠燈」？監管清晰之下企業有法可依，反而為企業樂見？資源股方面，油金股續受追捧，利好利淡因素並存下，如何解讀金價走勢？石油股賺息蝕價風險大嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他汽車股相關新聞：
國策加持銷量對辦車股前景俏，趁回吐可低吸
《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整，小鵬股價已翻倍不宜追入
《Ａ股焦點》比亞迪等加入自動駕駛地圖平台產業聯盟，惟車股全跌
《中國要聞》特斯拉玩具車今日開售，售價１﹒２萬元
《Ａ股焦點》廣汽A跌1%，確認廣汽三菱裁員，推動企業紓困轉型
《新股上市》傳如祺出行今季申在港上市，股東廣汽系不回應

 

其他銀債相關新聞：
銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也值得吸納？
中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手
【銀色債券】滙豐：銀債能助長者避免儲蓄實際價值被通脹蠶食
【銀色債券】陳茂波：調高保證息率，為年長市民提供低風險選項
【銀色債券】陳維民：銀債５厘息料不會為債券基金構成壓力
【存款保障】銀行公會：優化存保計劃有助維持香港銀行體系穩定

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.500

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.920

異動股

01919

中遠海控

7.870

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,543.86
    +148.72 (+0.432%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,513.32
    +3.28 (+0.073%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,148.45
    +9.88 (+0.070%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升16.644
變動率︰+1.429%
較港股︰+0.87%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌51.750
變動率︰-1.524%
較港股︰-1.15%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌298.971
變動率︰-1.973%
較港股︰-0.81%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.096
變動率︰-2.014%
較港股︰-0.50%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌12.030
變動率︰-3.683%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.745
變動率︰-4.532%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌6.305
變動率︰-5.330%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌5.375
變動率︰-5.702%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 14:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/07/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 14:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 01919 中遠海控
  • 7.870
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.700
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.400
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 54.950
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.800
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 00005 滙豐控股
  • 62.800
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
  • 00700 騰訊控股
  • 352.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.130
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.500
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.850
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 16:58  《盤後部署》恒指突破250日線續看漲，藥師幫偏強吼位上

14/07/2023 11:06  【銀色債券】中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

14/07/2023 11:28  【聚焦人幣】人行回應人幣貶值：匯率不會單邊市，必要時進行糾偏

14/07/2023 12:16  【企業盈喜】國泰(00293)料上半年扭虧為盈賺最少40億元

14/07/2023 16:03  東亞：微降今年恒指目標至22050點，看好國有銀行股

14/07/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒７５億元，買小騰沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１７７，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

治癌新希望！中大研究新型聯合免疫療法！破解癌細胞耐藥機制，有望加強治療肝癌效果
人氣文章

娛樂情報

黃心穎復出後首個見面會 獲3名粉絲撑場
人氣文章

小薯茶水間

日男超節儉20年儲9,400萬日圓！盤點5個儲錢大法：先甜後苦365儲錢法 / 主婦「不買日」理財年省14萬 / 日女勁慳33歲買3棟房子
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

錢幣熱潮再次席捲？近現代金銀幣仿品多不勝數，找到一枚真品可換一座別墅？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

周末一位難求！酒店中菜廳時令好菜：清香禮雲子蝦米炒柚皮、鹹檸檬蒸大蟶子、高貴版臭豆腐！幾飽都要吃北京烤鴨、鹹蛋黃雪糕
人氣文章

Fly with Luna．夏月

福岡期間限定！鈴木敏夫與吉卜力展：和龍貓家族合照、與無臉男一起看書、再找湯婆婆指點戀愛運！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
維他命D可補骨骼防骨質疏鬆，減少染病風險！每星期曬幾耐太陽先夠？哪些食物含豐富維他命D？
人氣文章
科大中大聯合研究：孕婦染新冠損胎盤發育！研發團隊：有助開發更佳治療方案
人氣文章
情緒低落不一定是抑鬱症！能應付日常生活不代表沒事！出現這8個狀況要注意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2023 02:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事14/07/2023
《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章財經熱話14/07/2023
銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章財經熱話14/07/2023
【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
人氣文章國際動態14/07/2023
聯儲局最重要鷹派布拉德辭職，將出任大學商學院院長
人氣文章財經熱話14/07/2023
中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手
人氣文章生財有道14/07/2023
【高息定存】富邦推定期優惠，3個月港元定存利率高達4.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金