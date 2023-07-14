政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘

金管局今日公布第8批銀色債券發行詳情，目標發行額500億元，可視乎市場情況，提高到最多550億元；每6個月派發一次與本地通脹掛勾的利息，保底息率由4厘上調到5厘。

是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，每名認購人士最多可獲配發100手；重複申請將不被接納。



合資格認購人士須年滿60歲，即在1964年或之前出生，並持有香港身份證的市民都能參與認購。



銀債認購期為本月28日起至8月9日下午2時，8月18日發行，市民可透過20間配售銀行及28間指定證券經紀認購。

陳茂波：上調保證息率為年長市民提供低風險選項

（Celia攝）

財政司司長陳茂波表示，今次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。

他指出，銀色債券低風險且提供吸引的保證息率，在日趨高齡化的社會中，需求持續增大。即使外圍投資環境仍波動，在審慎平衡債券基金的穩健和可持續性後，仍適度上調了這次銀色債券的發行額和利率。

推出不同措施及產品協助市民為退休生活作準備

陳茂波又說，政府一直以不同的政策措施及推出創新的金融產品，協助市民為退休生活積極做好準備，例如近年推出「退休三寶」，包括香港年金計劃、安老按揭，以及保單逆按計劃，冀多渠道協助市民安排退休後的財務需要。以年金計劃為例，自2018年推出以來，已批出超過1.8萬張保單，平均保費金額72萬元，保費總保額達132億元，反映計劃廣受市民歡迎，讓年長市民可自製穩定、持續和安心的現金收入。

陳維民：銀債5厘息料不會為債券基金構成壓力

金管局副總裁陳維民表示，今次銀債保底息率的釐定已考慮一系列因素，包括過去發行經驗、當前市況、後市發展趨勢以及債券基金的可持續性。他指出，債券基金投放於外匯基金作投資，每年均錄正回報且有盈餘，相信5厘息不會對債券基金構成壓力。

被問到保底息率加碼到5厘是否預視本港未來通脹或會升溫，陳維民指出，政府預測今年至2027年每年通脹水平為2.5%，但認為兩者並無必然關係。他又認為，銀債合資格門檻為60歲的規定為合理安排，暫時未見變動的需要。

陳維民未就申購人數作預測，但稱據過往發行經驗，市場反應普遍都不錯，認為今次銀債保底息達5厘具有吸引力；而據政府統計處的初步數字，60歲以上的市場按年增加10萬人，過往銀債新開帳戶比例最高達15%，近3年亦維持10%左右，反映新合資格的長者願意進入市場，相信會今次銀債發行會有相當好的反應。

他又指，政府過去發行新一批銀債後，都有部分投資者提前贖回舊債，再認購新債的情況，過往的銀債贖回率約3-5%，強調這屬機制內容許的，持有人可考慮後自行決定。

撰文：經濟通採訪組

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