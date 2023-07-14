  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘

14/07/2023

　　金管局今日公布第8批銀色債券發行詳情，目標發行額500億元，可視乎市場情況，提高到最多550億元；每6個月派發一次與本地通脹掛勾的利息，保底息率由4厘上調到5厘。

 

 

　　是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，每名認購人士最多可獲配發100手；重複申請將不被接納。


　　合資格認購人士須年滿60歲，即在1964年或之前出生，並持有香港身份證的市民都能參與認購。


　　銀債認購期為本月28日起至8月9日下午2時，8月18日發行，市民可透過20間配售銀行及28間指定證券經紀認購。

 

陳茂波：上調保證息率為年長市民提供低風險選項

 

（Celia攝）

 

　　財政司司長陳茂波表示，今次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。

 

　　他指出，銀色債券低風險且提供吸引的保證息率，在日趨高齡化的社會中，需求持續增大。即使外圍投資環境仍波動，在審慎平衡債券基金的穩健和可持續性後，仍適度上調了這次銀色債券的發行額和利率。

 

推出不同措施及產品協助市民為退休生活作準備

 

　　　陳茂波又說，政府一直以不同的政策措施及推出創新的金融產品，協助市民為退休生活積極做好準備，例如近年推出「退休三寶」，包括香港年金計劃、安老按揭，以及保單逆按計劃，冀多渠道協助市民安排退休後的財務需要。以年金計劃為例，自2018年推出以來，已批出超過1.8萬張保單，平均保費金額72萬元，保費總保額達132億元，反映計劃廣受市民歡迎，讓年長市民可自製穩定、持續和安心的現金收入。

 

陳維民：銀債5厘息料不會為債券基金構成壓力

 

　　金管局副總裁陳維民表示，今次銀債保底息率的釐定已考慮一系列因素，包括過去發行經驗、當前市況、後市發展趨勢以及債券基金的可持續性。他指出，債券基金投放於外匯基金作投資，每年均錄正回報且有盈餘，相信5厘息不會對債券基金構成壓力。

 

　　被問到保底息率加碼到5厘是否預視本港未來通脹或會升溫，陳維民指出，政府預測今年至2027年每年通脹水平為2.5%，但認為兩者並無必然關係。他又認為，銀債合資格門檻為60歲的規定為合理安排，暫時未見變動的需要。

 

　　陳維民未就申購人數作預測，但稱據過往發行經驗，市場反應普遍都不錯，認為今次銀債保底息達5厘具有吸引力；而據政府統計處的初步數字，60歲以上的市場按年增加10萬人，過往銀債新開帳戶比例最高達15%，近3年亦維持10%左右，反映新合資格的長者願意進入市場，相信會今次銀債發行會有相當好的反應。

 

　　他又指，政府過去發行新一批銀債後，都有部分投資者提前贖回舊債，再認購新債的情況，過往的銀債贖回率約3-5%，強調這屬機制內容許的，持有人可考慮後自行決定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.500

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.920

異動股

01919

中遠海控

7.870

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,543.86
    +148.72 (+0.432%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,513.32
    +3.28 (+0.073%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,148.45
    +9.88 (+0.070%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升16.644
變動率︰+1.429%
較港股︰+0.87%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌51.750
變動率︰-1.524%
較港股︰-1.15%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌298.971
變動率︰-1.973%
較港股︰-0.81%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.096
變動率︰-2.014%
較港股︰-0.50%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌12.030
變動率︰-3.683%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.745
變動率︰-4.532%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌6.305
變動率︰-5.330%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌5.375
變動率︰-5.702%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 14:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/07/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 14:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 01919 中遠海控
  • 7.870
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.700
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.400
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 54.950
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.800
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 00005 滙豐控股
  • 62.800
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
  • 00700 騰訊控股
  • 352.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.130
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.500
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.850
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 16:58  《盤後部署》恒指突破250日線續看漲，藥師幫偏強吼位上

14/07/2023 11:06  【銀色債券】中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

14/07/2023 11:28  【聚焦人幣】人行回應人幣貶值：匯率不會單邊市，必要時進行糾偏

14/07/2023 12:16  【企業盈喜】國泰(00293)料上半年扭虧為盈賺最少40億元

14/07/2023 16:03  東亞：微降今年恒指目標至22050點，看好國有銀行股

14/07/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒７５億元，買小騰沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１７７，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
品味生活
生活
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

含豐富益生元有益腸道？夏日當造火龍果3大營養價值！糖尿病患者可以食幾多？
人氣文章

時事要聞

控煙加辣諮詢 煙稅目標加至75% 倡禁某日期後出生者買煙 盼達煙草終局
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美CPI錄27個月低，惟續侵蝕購買力
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

101樓嘗意大利南部海鮮菜！玩味魷魚刺身「意大利麵」、鮮爽布列塔尼藍龍蝦、Carabineros 紅蝦、清新簡約海洋滋味
人氣文章

Fashion

外遊買名牌手袋攻略！Hermès在法國不用配貨都買到？LV、Dior在哪裏買平近萬元？CHANEL、CELINE要到這裏買！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升
健康好人生 Health Channel
人氣文章
枸杞子勁有益！補肝腎、益精明目！專家：有助降血糖抗脂肪肝、動脈粥樣化！教你煲清補涼湯、枸杞粥
人氣文章
過來人救過來人
人氣文章
治癌新希望！中大研究新型聯合免疫療法！破解癌細胞耐藥機制，有望加強治療肝癌效果
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2023 02:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事14/07/2023
《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章財經熱話14/07/2023
銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章財經熱話14/07/2023
【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
人氣文章國際動態14/07/2023
聯儲局最重要鷹派布拉德辭職，將出任大學商學院院長
人氣文章財經熱話14/07/2023
中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手
人氣文章生財有道14/07/2023
【高息定存】富邦推定期優惠，3個月港元定存利率高達4.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金