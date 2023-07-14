內地汽車銷量對辦車股強勢，今借利淡消息回吐可趁機吸？

在中央和地方促消費政策加持下，內地汽車銷量對辦，汽車股股價累升不小，惟近日多了幾個利淡消息，包括據報上市車企大多未達全年銷量目標一半，小鵬汽車(09868)質疑理想汽車(02015)發布虛假銷量數據，另網傳特斯拉(Tesla)快將大降價，汽車股借勢回吐，不知可否趁機吸納？應揀買哪一隻呢？

(小鵬汽車網頁截圖)

中汽協：6月新能源車銷量同比增35% 汽車銷量增4.8%

中汽協本周公布數據顯示，6月新能源汽車產銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場佔有率達30.7%。其中插電式混合動力汽車產銷量首創歷史新高。1至6月，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場佔有率達到28.3%。另6月汽車產銷分別完成256.1萬輛和262.2萬輛，環比分別增長9.8%和10.1%，同比分別增長2.5%和4.8%。1至6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。



中汽協表示，中國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響後，在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車營銷活動、企業新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節點衝量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長。展望下半年，宏觀經濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現將有效拉動市場增長，且伴隨政策效應持續顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助於推動行業全年實現穩定增長，但當前外部環境依然複雜，消費需求依然不足，行業運行仍面臨較大壓力，企業經營仍有諸多挑戰，需要保持政策的穩定與可預期，助力行業平穩運行。

上市車企大多未達全年銷量目標一半 乘聯會：高基數不利7月車市同比增速

《證券日報》梳理了16家以乘用車業務為主的A股和港股上市車企有關公告，數據顯示，2023年上半年，這16家上市車企中有10家銷量實現同比增長，佔比62.5%。截至7月13日，上述16家上市車企中，上汽集團、比亞迪(01211)、廣汽集團(02238)和長安汽車等11家公布過全年銷量目標，而這11家上市車企年度銷量完成率均未過半，平均完成率僅為35.05%，其中完成率最高的理想汽車為46.37%，廣汽集團、吉利汽車(00175)、比亞迪完成率超過40%，而「蔚零小」3家新勢力車企分別完成年度銷量目標的22.27%、22.25%和20.72%，較大落後於全年銷量進度。



乘聯會秘書長崔東樹認為，去年6月1日開始實施車購稅減半政策，政策啟動期疊加去年3至6月的購買延遲因素，導致去年7月份的超高基數，不利於今年7月份車市同比增速表現，預計7月份開始，車市將進入平緩促銷增長期，但對全年850萬輛的預期不變。

網傳Tesla本周六將大降價 小鵬質疑理想發布虛假銷量數據

另外，網上流傳特斯拉(Tesla)本周六(15日)即將大降價。特斯拉於7月1日已宣布旗下Model S/X兩款高端車型售價下調3.5萬至4.5萬元，並在7月9日對旗下Model 3/Y等車型推出3500元至7500元不等的購車獎勵。特斯拉目標是盡可能佔有市場，隨時有可能大降價來提升自己銷量，況且第三季向來是車企銷量淡季，所以特斯拉進行大降價提振銷量也不令人意外，而作為全球新能源龍頭企業，特斯拉每次價格調整都會掀起一波國內新能源汽車市場的降價熱潮。





另近日理想汽車及小鵬汽車之間發生小風波，據《每日經濟新聞》報道，理想汽車日前公布的銷量數據遭小鵬汽車產品營銷總經理黃泓霖質疑，理想汽車公布上周新勢力銷量排行榜，當中理想銷量達7900輛，排名首位，而小鵬只有1200輛、排第八。報道指，黃泓霖在朋友圈表示，有關小鵬的訊息是假的，公司沒有必要虛張聲勢；形容汽車是長期主義贏、機會主義死的行業，最重要是踏實，提供質素好的產品。小鵬自動駕駛產品高級總監劉毅林亦強調，毋須每天、每周公布銷量來炒作，應關注每月官方公布數據。

高盛：新能源車首選比亞迪小鵬 分別予目標價337元及70元



高盛近日發表研究報告指，預期在電動車領先技術和產品能力的推動下，2022至2030年中國汽車原始設備製造商(OEM)海外銷量將由270萬輛增至850萬輛，料今年海外銷量按年增長61%至430萬輛，較市場預期高出7%。此外，Tesla於今年1月率先降價，至今已對Model 3及Model Y降價各13%及9%，估計投資者將關注車廠進一步的定價壓力，基於對新能源車的價格及銷量變化分析，料在基本情景下，比亞迪明年營運利潤的潛在影響範圍介乎跌19%至升22%，而小鵬則為跌46%至升39%。



高盛認為，隨著新能源車採用更多科技產品特性，市場競爭可能會由短期的續航里程、安全性及成本，發展至中期的智能座艙及高級駕駛輔助系統，以及長期的品牌及分銷。行業中，首選比亞迪及小鵬，首次給予「買入」評級，認為比亞迪海外擴張及品牌高端化可帶來更高的股本回報，另看好小鵬新車可支持公司收入與毛利增長，予比亞迪目標價337元，小鵬則看70元。

瑞信料理想次季純利創新高 升美股目標價至48美元

瑞信指，理想汽車年初至今銷售表現向好，7月第二星期產量達到8000輛，對比上一星期約6388輛顯著提升，預期今年餘下時間公司都將繼續加大生產力度，第三及第四季每月交付量可達到3.5萬及4萬輛。考慮到產量表現高於預期，瑞信將全年銷量預測上調至36萬輛，並預期第二季純利將創新高達15.3億人民幣，相應將2023至2025年每股盈利預測上調33.6%至91.2%，美股目標價從38美元升至48美元，維持「跑贏大市」評級。



摩根士丹利指，理想汽車訂單數量持續增長勢頭，6月更有望突破3萬輛，大致與交付速度一致。隨著產量穩步增長，理想汽車料於第三季實現月均3.5萬輛的交付目標。隨著L7和L8繼續受到關注，理想汽車在一線城市的旗艦店的整體人流量連續3個月延續上升趨勢，並於6月份創下年初至今的客流量紀錄。零售轉化率(訂單量/客流量)在6月維持在較高水平的8%，而集團去年平均水平為5%至6%，同業的平均水平為4%至5%，予其美股「增持」評級，目標價40美元。





葉尚志：比亞迪252元以下可逐步吸納 吉利若加快轉型也可吼

第一上海首席策略師葉尚志指，汽車股之前股價強勢，故借著一些利淡消息回吐不出奇，往後表現要看乘聯會等官方及車企自己公布的銷售數據，當中以比亞迪銷售最有保證，且股神巴菲特已沽了一半貨，現時持股不足10%，其減持影響已減弱，若回至252元以下可逐步吸納。至於小鵬及蔚來，向來股價很波動，低位難料，只宜在跌得急時短線博反彈。另外，傳統車股已逐步轉型，其中吉利(00175)每生產5架傳統汽車就生產1架新能源車，且其市盈率在10倍以下，估值比逾20倍市盈率的比亞迪便宜得多，若公司加快轉型值得吸納。

汽車股今日(14日)全線下跌，比亞迪半日跌1.21%收報260.8元，小鵬跌3.26%報56.45元，蔚來跌3.63%報82.35元，理想跌1.79%報143元，零跑(09863)跌3.33%報43.5元，吉利跌1.62%報9.69元，長汽(02333)跌2.93%報9.28元，廣汽跌2.52%報4.65元，東風(00489)跌1.66%報3.56元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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