  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》便捷的移動支付，境外遊客的高門檻

14/07/2023

 

　　又來到傳統的旅遊旺季——暑假。北京自6月以來連日高溫，已經破了很多的氣溫記錄。旅遊業一片熱火朝天。旅客在接近40度下的北京前門大街暴曬暴走，在故宮感受熱風撲面的盛夏。不過，疫情三年後，隨著出入境恢復如常，出境遊逐漸熱熾，在北京街頭的入境遊客，卻好像逐漸冷清。


　　作為首都的北京，理論上是外國遊客來中國的首選地。疫情前，還不時能看到背著大背包的外國遊客手裏拿著冰糖葫蘆，興致勃勃地遊走在王府井街頭；過去在天安門廣場看升旗的人群中，有時候也能找到外國遊客的身影，現在卻基本上很少看到外國遊客，特別是自由行旅客。

沒有電子支付寸步難行

　　中國是擁有世界上最便捷移動支付系統的國家之一，在中國大城市，只要有一部智能手機，就可以毫無後顧之憂地到處探索。移動支付已滲透到生活的每一個部分，但前提是你要能夠進入這個系統。在北京街頭，從街頭小販到大型連鎖店，基本上所有商家均接受移動支付。如果沒有移動支付，使用現金的話，要面臨90%的商家可能沒有零錢找續。隨著國門大開迎客復甦經濟，國內民眾早已習慣的工具，卻成為初次來中國旅行工作的海外旅客堪比天高的高門檻，許多遊客表示：「在中國沒有電子支付寸步難行。」


境外遊客無法線上預約景點門票


　　很多景點都需要通過線上預約門票。以故宮為例，早在多年前已經必須提前在線上購票，線下不能現場購票。而故宮的唯一個人官方預約門票方式，是通過微信預約。這意味著，遊客必須先註冊一個微信帳戶，通過實名認證，再經過綁定內地手機號碼、添加內地銀行卡等一系列繁鎖的程序，才能購票成功，這對於只在北京逗留幾天的旅客來說，幾乎等於不可能的任務。


　　對於早已使用微信的境外旅客，預約景點門票也同樣不容易。在北京，線上預約景點都需要輸入個人資料和身份證號碼，遊客在進入景點的時候，須直接刷身份證進入。隨著疫情和電子化的推行，愈來愈多景點採用這樣的入場檢票方式，但對於境外遊客來說，有多景點並不支持護照和港澳通行證線上預約，需要遊客提前進行人工預約，進入景點也要人工驗票，帶來了很多的不便。

酒店分「內外賓」 境外遊客選擇大減

　　不便的情況同樣出現在入住酒店環節。經常到國內旅行的遊客都知道，內地的酒店是分為招待內賓和外賓。內賓即是持有身份證的內地人士，外賓即境外人士，包括外國旅客和港澳遊客。如要接待外國遊客，酒店需要先取得接待外賓的資質。能夠接待外賓的酒店數量遠低於內賓，這個情況在疫情以後更嚴重。


　　以北京為例，記者在旅遊平台去哪兒搜索北京酒店，顯示有1萬7千多家酒店，而在加上接待外國和港澳旅客的搜索條件之後，酒店數量大幅下降到3000家左右，即大概只有約五分一。即使在一些大城巿，很多能夠接待外賓的酒店在地理位置上並沒有優勢，價格上也相對較貴，有些小眾景點附近則根本沒有能接待外賓的酒店。

 

北京酒店

在旅遊平台搜尋北京酒店，加入國外及港澳旅客適用的搜索條件後，搜尋結果大降至3000家左右。（網絡截圖）


北京地鐵現金購票困難重重


　　其實不只外國旅客，記者居住在北京多年，也被許許多多的電子系統攔在門外，包括北京地鐵。記者去年因為手機拿去維修，不能使用電子支付，所以想在自動售票機用現金購買一張單程票，但我在輸入目的地後卻驚訝地發現，簡潔的界面僅顯示，需要手動用拼音輸入姓名和身份證號碼，並且在身份證號碼一欄中，只有身份證單一選項，並不能選擇其他證件。有誰會想過乘坐短程、最大眾化的交通工具居然會需要身份證資料？


　　想到這也許是疫情期間的特殊措施，需要追蹤感染者的行程軌跡，於是我於近日又再嘗試在北京地鐵自動售票機購票，今次仍然需要手動輸入姓名和身份證號碼，但這次界面出現了一則提醒：持護照、港澳通行證人士需到人工窗口購票。移動支付的廣泛應用使需要人工服務的乘客大減，大部份人工窗口都沒有工作人員值守，需要先找到工作人員再購票，整個過程可說十分不便。

 

地鐵購票

在北京地鐵自動售賣機購買單程票，需要輸入身分證號碼，十分不便。（黃燕明攝）


　　一系列的電子化和電子支付措施是科技進步的成果，但先進的科技亦應該包括更多的包容和減少障礙。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.930

異動股

01919

中遠海控

7.780

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 01919 中遠海控
  • 7.780
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.700
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.700
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.650
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.330
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 55.150
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.800
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 00388 香港交易所
  • 301.000
  • 00005 滙豐控股
  • 62.800
  • 00001 長和
  • 47.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.550
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.150
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.400
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.900
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 12:06  恒指半日升49點報19399，中聯通升逾6%，碧服跌逾3%

14/07/2023 13:13  國泰:向員工發放最多6星期特別酬謝金，將推新利潤分享計劃

14/07/2023 10:08  【銀色債券】政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘

14/07/2023 13:21  天文台:明日早上考慮發出一號戒備信號

14/07/2023 11:06  【銀色債券】中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

14/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 12:00  《財資快訊》美電軟報７﹒８１５０，隔夜拆息較上日升至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標
人氣文章

新聞>財經熱話

內地汽車銷量對辦車股強勢，今借利淡消息回吐可趁機吸？
人氣文章

新聞>香港政情

特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動
品味生活
生活
人氣文章

世事政情

次輪消費券周日發放 飲食業再推71折
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

咖啡店、方便飲愈開愈多，好多執笠收場！死因並非竸爭激烈，究竟關甚麼事？
人氣文章

健康大晒

記憶力下降是健忘、腦霧、腦退化定失智？教你分清！詞不達意、愛儲物件？日常生活點睇得出腦退化？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

如強迫症般的置中構圖、強烈鮮明的對比色彩！回顧Wes Anderson 4套經典電影，細看他的獨特美學世界
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

101樓嘗意大利南部海鮮菜！玩味魷魚刺身「意大利麵」、鮮爽布列塔尼藍龍蝦、Carabineros 紅蝦、清新簡約海洋滋味
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

彩妝大亨Bobbi Brown再創高峰！自家品牌Jones Road Beauty三周售罄半年存貨，全靠走親民路線？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全民運動日2023 ︳25項康體設施免費玩！搶手羽毛球場、桌球、水上活動、高爾夫球設施有份！泳池使唔使預約？一文睇晒預訂場地時間、詳情
人氣文章
Your love your fate！疼錫自己的Soulmate就是最好的避風港
人氣文章
維他命D可補骨骼防骨質疏鬆，減少染病風險！每星期曬幾耐太陽先夠？哪些食物含豐富維他命D？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告14/07/2023
【大行炒D乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標
人氣文章財經熱話14/07/2023
內地汽車銷量對辦車股強勢，今借利淡消息回吐可趁機吸？
人氣文章香港政情14/07/2023
特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動
人氣文章財經熱話14/07/2023
《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整 小鵬股價已翻倍不宜追入
人氣文章FOCUS14/07/2023
【FOCUS】穩經濟隱現路線之爭，央媽籲「有耐心、有信心」
人氣文章中國故事14/07/2023
《京城近觀》便捷的移動支付，境外遊客的高門檻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金