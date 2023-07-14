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特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動

14/07/2023

　　特區政府強烈反對和譴責有英國政府官員及政客對《香港國安法》的無理抹黑，以及試圖「妖魔化」警務處國家安全處(國安處)依法採取的行動。


　　特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。無論有關國家如何包庇、如何嘗試以各種形式各種手段為潛逃的人開脫，都無法改變涉案人士竄逃外地後，涉嫌繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全的事實。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。


　　《香港國安法》的效力範圍完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和合法，並與世界其他國家和地區一致，包括英國在內的外國的國家安全法律也有眾多具有域外效力的例子。有關國家的官員和政客冥頑不靈，再次對國安處依法進行的行動指手畫腳，向全世界顯出其雙重標準，以及政治凌駕一切的操作。


　　發言人重申，嚴正促請英國認清事實，立刻停止對《香港國安法》及香港特區落實《香港國安法》的情況肆意誹謗抹黑，並立刻停止干預中國內政和香港事務。

 

撰文：經濟通採訪組

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