《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%

人民銀行表示將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，滬綜指權重股在上日拉漲後今（14日）早回軟，AI概念早段拉動，中特估盤中接力，滬綜指全日維持好淡拉鋸，全日收升0.04%，報3237.7點，累計全周升1.29%。

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深成指今日升0.02%，創業板指則跌0.6%。兩市全日成交9225億元（人民幣．下同），連續三日表現相若，北上資金流入趨勢持續惟有所變緩，陸股通淨流入約10.5億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，盤中一度收復7.11關，及後升幅略有回吐，最終收報7.1325，較上個交易日4時30分收盤價升277點子，六連升，創6月16日以來一個月新高，全日在7.1180至7.1467之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1318，較上個交易日升209點子，六連升，續刷6月19日以來逾三周新高，上個交易日報7.1527。

今日新聞精選

1. 6月中國CPI同比持平，引發外界對經濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發布會表示，中國M2、經濟保持增長，並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計7月份CPI仍會走弱，8月份有望回升，預計全年走出U型趨勢，年底向1%靠攏。針對近期人民幣匯率波動的情況，劉國強稱，當前人民幣匯率雖然有所貶值，但沒有偏離基本面，人行已經綜合採取措施管理預期，外匯市場總體運行平穩。人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪裏去，既沒有「大媽」也沒有「大鱷」，人民幣匯率不會出現單邊市，不會出現單邊市，必要的時候人行會對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。

2. 人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，今年上半年，個人住房貸款餘額總體略微減少，主要是理財收益率、房貸利率等價格關係發生變化，居民使用存款或者減少其他投資提前償還存量貸款的現象大幅增加，這對商業銀行的收益有一定影響，當局支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。

3. 交易商協會今日召開民營企業融資座談會，新希望集團、新城控股、碧桂園等12家民營企業出席。交易商協會表示，將認真研究民營企業提出的意見和建議，扎實推進「第二支箭」工作開展，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資，助力民營經濟健康發展、高質量發展。另外，據外電報道，中國金融監管機構已邀請一些全球大型投資者下周五（21日）到北京參加一個研討會，會議內容包括一些以美元進行投資的公司的現狀，及它們在中國面臨的問題和挑戰，目的是為鼓勵外國投資者繼續投資中國。

4. 中央外辦主任王毅昨日在雅加達會見美國國務卿布林肯，是兩人一個月內第二度會晤。王毅要求美方停止對華經貿和科技打壓，取消對華「非法無理」制裁，並指下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。美國國務院指，兩人就一系列雙邊、地區及全球議題，包括有分歧及潛在合作領域進行坦誠及建設性討論。美中雙方都同意未來數周或數月保持開放的溝通渠道。《彭博》引述美國國務院官員指，兩人會面90分鐘，較原先安排的1小時長，討論到鴉片類止痛藥芬太尼、黑客，以及北京的南海的軍事活動等。

5. 德國政府公布對華戰略文件，指德國與中國存在系統性競爭，並需要減少經濟倚賴中國的風險，同時計劃調整其出口管制商品清單，以反映新出現的安全風險。文件出爐後，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在Twitter表示，德國的目標不是脫勾，但希望未來避免出現嚴重依賴。中國駐德國大使館發聲明回應指，中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當前面臨的很多挑戰及問題並非中國造成，將中國視為競爭者和制度性對手不符合客觀事實，亦不符合兩國共同利益。

6. 據內媒《澎湃新聞》報道，河南商丘市確定每月1日-20日為「企業寧靜日」，在此期間，除黨中央、國務院及其部門，省委、省政府，市委、市政府部署的專項行政執法和處理重大突發事件需要進行的行政執法外，行政執法機關不得進入企業實施各類行政執法活動，至於「企業寧靜日」以外的時間，有關監管機構實施行政執法活動須在3日前向優化營商環境攻堅領導小組辦公室報備並填表。

7. 特斯拉中國官網今日正式開售Cyberquad玩具車，售價為11990元人民幣。根據設計，該玩具車適用於8-12歲的少年兒童，最大承重50公斤，搭載的21.6V Flight Speed鋰離子電池，在續航和充電速率上都有出色表現，滿電情況下可行駛13公里。另特斯拉開始在南韓銷售中國製造的Model Y，並大幅降價以獲得更多補貼。根據特斯拉南韓官方網站，其售價為5699萬韓元（約32.1萬元人民幣）。在南韓政府補貼下，首爾的價格降至3.7萬美元（26.3萬元人民幣）左右，在一些為電動汽車提供額外獎勵的城市，價格更低至3萬美元（21.4萬元人民幣）。

8. 全國多地近期受高溫炙烤，其中四川電網用電負荷於10日午後達到5988.8萬千瓦，較去年全網最高負荷高出78.8萬千瓦，創歷史新高。疊加第31屆世界大學生夏季運動會即將於7月28日至8月8日在成都舉行，為保障高峰期電力供應，四川地區的光伏、水泥、鋼鐵等工業企業已開始限電、降負荷生產。

9. 廣州期貨交易所公告，中國證監會已同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨註冊，自2023年7月21日（下周五）起上市交易。碳酸鋰期貨合約交易手續費為成交金額的萬分之零點八，平今倉交易暫免收交易手續費。

撰文：經濟通中國組

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