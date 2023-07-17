樓市數據差兼遭花旗唱淡，內房難扭弱勢？應如何部署？

雖然人民銀行上月實施「政策降息」，當月新增房貸數據有好表現，但對內地樓價未有立即提振之效，國家統計局公布6月70城樓價環比跌0.06%，今年以來首次轉負，而上半年商品房銷售額同比僅增1.1%，房地產投資跌幅則擴至7.9%，內房股上周沒隨大市大幅反彈，在以上數據公布後，加上近日遭花旗唱淡，股價弱勢恐難扭轉，應如何部署呢？

(中國海外網頁截圖)

6月70城樓價同比跌0.4%環比跌0.06% 今年以來首次轉負

國家統計局發布2023年6月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。路透根據公布數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數重返下跌區間，同比下降0.4%，降幅為3月以來新高，5月為上升0.1%；環比跌0.06%，是自今年以來首次「轉負」。新建住宅價格指數環比上漲的只有31個城市(上月為46個)，下跌38個(上月24個)。



從新建商品住宅看，6月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為持平，二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平，三線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.1%。從二手住宅看，6月一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點，二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。





上半年商品房銷售額同比僅增1.1% 房地產投資跌幅擴至7.9%

國家統計局公布，上半年商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，跌幅較首5個月的0.9%顯著擴大，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元(人民幣．下同)，增長1.1%，較首5月的增長8.4%大幅收窄，至於住宅銷售額同比增長3.7%，同樣較首5月的增長11.9%大幅收窄。另上半年房地產開發企業到位資金68797億元，同比下降9.8%，其中國內貸款8691億元，下降11.1%；利用外資28億元，下降49.1%；自籌資金20561億元，下降23.4%；定金及預收款24275億元，下降0.9%；個人按揭貸款12429億元，增長2.7%。

此外，上半年全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%，較首5月的7.2%同比跌幅有所擴大，其中住宅投資44439億元，同比下降7.3%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，目前房地產新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來看，房地產投資還會處於低位運行，但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地產投資會逐步回到合理水平。





花旗：內房問題似乎正加劇 或需更多支持政策

花旗近日發表研究報告指，受惠於政策推動，內地6月份信貸數據好於預期，此或會通過增加企業的短期貸款來實踐。同時，家庭儲蓄和貸款模式看似以「低信心」模式穩定下來。人行正在採取更多措施支持信貸擴張，惟信貸反彈可持續性仍有待觀察；居民信心仍然疲軟，尤其在7月份內灺房地產銷售方面顯著惡化。簡單快捷的政策可繼續貫徹落實，而7月份舉行的中央政治局會議將會進行全面政策審查。



花旗指，令人擔憂的是隨著夏季的到來，內地房地產問題似乎正在進一步加劇。繼第二季度快速放緩之後，7月前10天排名前30的城市房地產銷售按年下降約30%，可能仍然需要政策制定者提供更多支持和更多標誌性舉措，以避免陷入信心陷阱。

花旗：內地樓市充滿挑戰 下調雅居樂碧桂園等目標價

花旗於另一報告指，鑑於內地樓市整體充滿挑戰，故下調雅居樂(03383)、碧桂園(02007)及寶龍地產(01238)的目標價及預測。雅居樂方面，公司履行了債務義務並持續穩定營運，包括截至目前為止償付了所有公開市場到期債券；再融資取得進展，在今年4月及5月分別獲得兩項約76億港元及8400萬美元的銀行融資；土地儲備變現方面，公司計劃處置50億至60億元人民幣的非核心資產；上半年新屋銷售均價回升至每平方米1.49萬元人民幣，按年增長16%，維持對其「中性」評級，目標價由1.5元下調至1.25元。



碧桂園方面，花旗認為公司經營持續穩健，恢復投資，首5個月的買地成本達83億元人民幣，當中約一半位於一線及二線城市；再融資力度加大，維持對其「中性」評級，目標價由2.5元降至1.6元。寶龍方面，其上半年營運穩定，投資物業零售銷售良好，開發物業月度銷售額穩定在約30億元人民幣水平，平均售價按年增長3%，予「中性」評級，目標價由1.3元下調至0.95元。







溫傑：內房沒條件追落後 要買也只可吼中海外潤地越地

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，內地6月樓房銷售及樓價表現差，房地產投資跌幅又擴大，縱使中央之前推出「三支箭」，7月底政治局會議料也會推出措施，但相信主要又是借多些錢給房企「吊命」，房企始終賣不出樓沒有資金回籠，錢卻愈借愈多，只會陷於惡性循環，早前佳兆業(01638)才遭入稟申請清盤。大市上周雖回升約1000點但料繼續維持上落格局，內房沒條件追落後，除非往後見到銷售有起色或大市升多幾千點。其實，市場上有很多選擇如中資電力股及啤酒股等，不一定要買內房股，如果真的想買，也只宜吼中海外(00688)、華潤置地(01109)及越秀地產(00123)三間國企央企，有房企出問題反令它們多了收購或合資發展樓盤機會，但買了後要準備中長線持有。

內房股上周五(14日)普遍下跌，潤地跌0.93%報31.85元，中海外跌0.6%報16.5元，越秀地產升0.12%報8.72元，龍湖跌1.38%報17.16元，碧桂園跌1.96%報1.5元，富力地產(02777)跌5.69%報1.16元，寶龍地產跌2.35%報0.84元，雅居樂跌1.63%報1.21元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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