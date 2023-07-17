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新一期消費券發放，刺激作用有多大？本地消費股可以點揀？

17/07/2023

　　第二期消費券剛於昨天（16日）派發，今次約有640萬人拿到消費券，最多可獲2000元消費額，總金額約120億元。有酒樓指，派消費券遇上風球效應，飲茶人流較過去周日多一成；有商場指生意額按年增25%。不過，飲食業界指消費券作用輕微，因市民消費謹慎，暑假期間亦多會外遊，另近日旅發局公布，內地遊客佔上半年訪港旅客近八成，相信內地客流一日未恢復，就算想買本地消費股也要有所揀擇。

 

（消費券計劃網頁截圖）

 

酒樓飲茶人流較過去周日多10%　商場生意額按年增25%


　　昨日不少酒樓食肆人流暢旺，有食客指因派消費券，點菜會較豪爽。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，因撞上打風，市民減少郊遊或出海，飲茶人流較過去周日多10%，人均消費約80至100元。

 

　　沙田HomeSquare則斥資700萬元與新城市廣場推家品家電優惠，低至1元發售。新地租務部副總經理許嘉雯指，商場首日錄20%人流增幅，最多家庭客及大專生，料整月活動令生意額按年升25%。新地（銷售及租賃）董事鍾秀蓮指，旗下12大商場加推優惠，人流及營業額分別按年升20%及25%，有男客人花20萬買鑽石手鐲、戒指及項鏈贈妻賀結婚周年，另不乏客人買名錶、金飾、手機、蟲草及燕窩等。

 

黃家和：消費券有一些提振作用　惟市民消費謹慎暑假外遊

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，2000元消費券會有一些提振作用，昨天亦有1500間食肆延續七一黃金周的71折優惠，日間生意較平日多10%，惟晚上或受天氣影響，較之前差，加上周末不少港人北上消費，預算今期消費券餐飲業只能分享約20%消費額，較過去25%至30%更差。今次雖然約有640萬人拿到消費券，總金額約120億元，但現時市民消費謹慎，不會即時將所有金額用完，而是會慢慢用於日常生活。正常來說暑假餐飲業十分暢旺，但今年市民會外遊消費，故相信消費券只會在頭幾天帶動餐飲業生意額上升約10%，長遠來說則不太樂觀。

 

　　香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強認為，今次消費券的作用只會很輕微，市民開始對消費券感到麻木，再加上今年是疫後首個暑假，更多人去旅行，相信派發消費券只會增強市民旅行的意欲，例如澳門酒店推出住宿送自助餐的套餐，市民都會選擇短期旅遊，增加本地餐廳的壓力。另外，受日本核污水事件影響，其日本餐廳的生意額已下跌兩至三成，如果日本排放核污水，業界將面對取貨難、來貨價上升、客人減少三個難題。

上半年訪港旅客近1300萬人次　內地客佔78%

 

　　另外，旅發局公布，今年上半年累計錄得1288.39萬訪港旅客人次，日均旅客量約7.1萬人，其中內地旅客1011.22萬人次，佔訪港旅客約78%。旅發局表示，展望本港旅遊業下半年會繼續穩定復甦，但復甦步伐仍會受航空運力、環球經濟、外幣匯率等不同挑戰影響。

 

　　旅發局又指，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，深化「Hello Hong Kong（你好，香港）」宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」等，以及支持城中國際盛事，吸引旅客訪港，提升及豐富旅客在港的旅遊體驗。

 

郭家耀：內地遊客消費未復只宜吼餐飲股　敘福樓可吸

 

（郭家耀facebook截圖）

 

　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，消費券對本地消費會有些提振作用，但市場現時更關注內地經濟環境何時可回復至疫情前，令來港消費內地遊客增加，事實上，銅鑼灣及尖沙咀等遊客旺區人流仍大不如前。若想買本地消費股只宜吼餐飲股，因主要靠本地人消費，但未必要買大家樂(00341)及大快活(00052)等傳統餐飲股，可考慮吸納敘福樓(01978)，集團走多品牌路線，旗下有牛角、溫野菜等切合年輕人口味的品牌。至於零售股莎莎國際(00178)及佐丹奴(00709)與金飾股一樣都依賴內地遊客幫襯，不建議買入。

 

黃德几：消費券聊勝於無　對本港零售銷售刺激不大

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几亦認為，消費券聊勝於無，對本港零售銷售不會有很大刺激作用，香港本地市道仍不太好，而暑假期間很多市民選擇外遊，消費券大多用於本地民生如買餸食飯，對奢侈品刺激作用有限，內地遊客來港意欲亦未恢復，自由行旅客都屬低消費群組，本地消費股暫不宜吸納。

 

　　本地消費股在派發消費券前夕大多沒有異動，餐飲股方面，上周五(14日)大家樂跌0.59%收報10.1元，大快活無升跌報11.02元，敘福樓跌0.92%報1.08元，譚仔國際(02217)升0.57%報1.76元，太興(06811)升1.06%報0.95元。至於零售股，莎莎國際無升跌報1.4元，佐丹奴跌0.36%報2.77元，周大福(01929)升0.46%報13.22元，六福(00590)升3.36%報20.3元，周生生(00116)升1.78%報9.16元。商場收租股方面，領展(00823)升0.23%報43.75元，九置(01997)升2.31%報39.8元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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