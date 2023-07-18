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中國恒大(03333)兩年共虧損5819億人幣

18/07/2023

　　中國恒大(03333)公布，去年度末期、中期，以及2021年度業績，截至去年12月31日止年度虧損1059.14億元(人民幣．下同)，每股虧損8.021元，而截至2021年12月31日止度虧損4760.35億元，每股虧損36.006元，兩年合共虧損5819.49億元，而兩個年度均不派股息。


　
去年底負債2.4萬億元
　
　　該集團指，於去年底負債總額約2.44萬億元，同比減少約1427億元，而剔除合約負債7210.2億元後為約1.72萬億元，其中借款6123.9億元、應付貿易帳款及其他應付款項1萬億元及其他負債1017.4億元。此外，該集團於去年底權益虧絀約5991億元。


　　該集團指，去年度末期因融資成本淨額約475億元、其他虧損淨額382億元、使用權益法入帳投資的減值損失180億元，以及金融資產減值損失124億元所拖累。截至去年12月31日，該集團擁有土地儲備2.1億平方米。
　
2021年度物業撇減3737億人幣
　
　　該集團又指，2021年度末期受開發中物業及待售已竣工物業撇減3737億元、財務擔保合約公平值虧損約515億元、金融資產減值損失約504億元，以及其他虧損淨額459億元等所拖累。
　　另外，該集團外聘核數師上會？誠會計師事務所就該集團2021年度和去年度綜合財務報表無法發表意見。(wh)

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