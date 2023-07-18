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《午市前瞻》恒指18900料有支持 美圖盈喜源於密幣勢波動

18/07/2023

　　恒生指數半日報18993，跌420點或2.2%，主板成交556.41億元。恒生中國企業指數報6396，跌162點或2.5%。恒生科技指數報4129，跌99點或2.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及建行(00939)；騰訊收報339.2元，跌13.4元或3.8%，成交50.38億元；阿里收報89.95元，跌3元或3.2%，成交20.25億元；建行收報4.28元，跌0.11元或2.5%，成交11.39億元。


　　創科實業(00669)現價升2.47%，報89.2元，該股成交約245萬股，涉資2.19億元，盤中高見90.2元，最低見87.6元；比亞迪(01211)升0.69%，報264.4元；龍湖(00960)跌10.02%，報15.44元；碧桂園服務(06098)跌7.63%，報8.84元。


　　國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及建行。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報128.4元，跌4.1元或3.1%，成交11.1億元。

 

(美圖網頁截圖)


聶振邦：內地經濟數據令人失望


　　昨日打風，期間內地公布一連串經濟數據亦堪比風暴來襲。國家統計局公布第二季GDP按年增長6.3%，較預期年增長7.3%低1個百分點，拖累港股今日復市後向下，半日最多跌超過400點，並曾失守19000回心理關口。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，內地經濟數據令人失望，昨日A股下跌，港股今日亦要跟跌。


　　他表示，恒指於上周12日至13日形成上升裂口，今日下跌可視為修補裂口，預計初步於裂口底部約18900會有支持，若進一步失守則要下試18500心理關口。後市觀望內地刺激經濟政策消息，若無消息港股則要維持悶局。


美圖AI大模型難與大企業競爭


　　美圖(01357)發布盈喜，預期中期轉虧為盈賺2.2億至2.65億人民幣，去年同期為虧損2.66億人民幣。美圖提到，轉虧為盈主要原因是持有的加密貨幣市價較去年底為高，但集團暫時未有任何購買或出售加密貨幣計劃。盈喜帶動美圖半日逆市最多升超過13%。聶振邦指，由盈喜來看，加密貨幣投資似乎仍是集團主要盈利來源，但加密貨幣市場極為波動，因美圖業績期內加密貨幣升幅強勁才能令集團轉虧為盈，若之後加密貨幣回調，美圖或會再次轉盈為虧。


　　聶振邦指，近期美圖股價強勢，股價6月升浪開展以來已翻倍，若投資者憧憬盈喜入手，應小心留意股價能否突破3.5元阻力，若可突破，則有望繼續挑戰3.7至3.8元；若失守則要到3元才有一定支持。


　　至於美圖的AI大模型Miracle Vision，聶振邦指，若要寄望能成為美圖收入增長引擎，則要看經濟狀況，若市道仍然低迷，AI市場份額始終難免落入騰訊、百度（09888）等大企業手中，美圖難爭取太大份額。

 

美圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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