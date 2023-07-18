內地三大航料虧損大幅收窄，國泰盈喜大行齊祝福，航空股可以點揀？

內地三大航空公司國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)預計上半年仍未能扭虧，虧損總額合共112億至141億元(人民幣．下同)，但相比新冠疫情下大幅虧損，分別預計同比減虧超八成、超六成及超七成。國泰航空(00293)則發盈喜，預計上半年扭虧為盈，獲多家大行上調目標價甚至上調評級。今日(18日)四隻航空股齊逆市上升，惟國泰於上周五(14日)已飆近半成，上升動力減弱，內地三大航或可追落後？

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國航料中期虧損最多39億人幣 6月載客量同比升1.8倍

國航預期截至6月30日止中期虧損約32億至39億元，比去年同期虧損194.35億元有所收窄，而扣除非經常性損益後的淨虧損約44億至54億元，比去年同期虧損195億元有所收窄。集團指，期內把握航空運輸市場需求改善的契機，推進提質增效，增加運力投入，穩住效益基本盤；精細營銷把控，加大資源整合力度，發揮協同效應，加強風險防控，上半年經營表現同比大幅好轉，惟受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，整體仍處於虧損狀態。

另國航公布，6月載客量約1104.9萬人次，環比升4.2%，同比升1.83倍，而上半年載客量約5857萬人次，同比增長約1.7倍。6月客運運力投入同比上升1.72倍，環比上升0.8%；旅客周轉量同比上升2.1倍，環比上升7.5%。平均客座率為72.7%，同比上升8.9個百分點，環比上升4.5個百分點。

東航料中期虧損最多69億人幣 6月載客量同比增2.2倍

東航預期中期虧損約55億至69億元，比去年同期虧損187.36億元有所收窄，而扣除非經常性損益的淨虧損約60億至74億元，比去年同期虧損188億元有所收窄。集團指，上半年航空出行需求大幅提升，民航客運市場呈穩健復甦態勢，優化航線和資源配置，加大運力投放，強化成本管控，經營業績大幅減虧，運輸總周轉量78.22億噸公里，同比增長約1.13倍，恢復到2019年同期的71.67%，旅客運輸量約5195萬人次，同比增長1.78倍，恢復到2019年同期的81.16%。不過，受國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率貶值等因素影響，預計中期經營業績仍將虧損。

東航同時公布，6月載客量約1003萬人次，同比增長2.18倍，上半年載客量約5194.6萬人次，同比增長1.78倍。6月客運運力投入同比上升約1.9倍，旅客周轉量同比上升約2.4倍，客座率為75.93%，同比上升11.12個百分點。

南航料中期虧損最多33億人幣 6月載客量同比升1倍

南航預期中期虧損25億至33億元，比去年同期虧損約115億元收窄，而扣除非經常性損益後的淨虧損34億至45億元，比去年同期虧損約117億元收窄。集團指，國內經濟持續復甦，多重負面影響逐步消退，服務類消費迅速恢復，民航市場明顯回暖。集團搶抓市場恢復機遇、精益管控各項成本、加快盤活閒置資源，經營效益同比大幅減虧。惟期內國際航班恢復較慢，國內市場供過於求，人民幣大幅貶值，油價保持高位波動，經營壓力依然巨大，上半年繼續出現經營虧損。

另南航公布，6月載客量約1191.7萬人次，環比升1.24%，同比升99.99%，而上半年載客量約6500萬人次，同比增長約1.19倍。6月客運運力投入同比上升78.58%，旅客周轉量同比上升約1.1倍，客座率79.44%，同比上升12.35個百分點。





國泰料上半年轉賺最少40億 擬未來1年贖回所有優先股

(資料圖片)

國泰航空預計上半年錄得股東應佔綜合溢利約40億至45億元，而去年同期則錄得股東應佔虧損49.99億元。國泰指，於2022年9月下旬檢疫要求撤銷後，集團自此逐步提升可運載量，旗下航空公司及附屬公司的2023年上半年業績較2022年上半年有顯著改善，惟旗下聯屬公司的業績錄得虧損。另集團計劃於未來12個月向政府贖回所有195億元優先股，又表示將向疫情期間一眾共度時艱的同事發放最高為6星期合資格酬金的特別酬謝金，將連同9月份薪酬一併發放，稍後亦會推出一項新的利潤分享計劃，具體細節將於下個月內部公布。

此外，國泰公布6月份載客154.85萬人次，按年增加9.32倍，月內單日載客人次再創自疫情以來新高；乘客運載率增加20.7個百分點至87.7%。累計2023上半年，載客人次較去年同期增加22.3倍，運力上升逾11倍，而收入乘客千米數則上升16.85倍。





滙證：料下半年經常性利潤創新高 目標價升至10元

滙證發表研究報告指，國泰發盈喜，預計集團上半年經常性溢利26億元，息稅前利潤(EBIT)達67億元創新高，另集團給予未來12個月內贖回全數優先股指引，為恢復派息鋪路。由於較高載客量及股息率，加上燃油價格較低，將集團2023至25年經常性利潤預測提高近一倍。預計下半年股東經常性利潤(優先股股息前)為65億元，為有紀錄以來最高半年利潤。預期國泰將從往返內地過境旅客流量中受益，如經香港轉機，由於內地航空公司國際運力增長相對較慢，評級由「持有」升至「買入」，目標價由8.5元上調17.6%至10元。

瑞銀亦將國泰評級從「中性」升至「買入」，以反映今明兩年盈利復甦前景較預期好。雖然國泰上半年運力僅恢復至2019年同期約46%水平，但公司管理層預期中期將錄得約19億元非現金收入，帶動上半年基本利潤將增長至介乎21億至26億元，顯著高於市場普遍預期的3億元。集團並計劃於未來12個月間贖回所有優先股，此舉反映管理層對行業復甦的信心，預計國泰將在可預見的未來產生大量經營性現金流，目標價從8.6元升至10.3元。

富瑞：料市場對盈喜反應正面 目標價升至10.7元

富瑞表示，國泰發盈喜料中期綜合淨利潤為40至45億元，優於該行及市場預期，而回購優先股的計劃可能是由於優先股利率較高，發放特別酬謝金除了顯示管理層對前景的正面看法外，亦顯示盈利已見底的預期，預計市場會對是次盈喜作出正面反應，目標價由10.2元升至10.7元，維持「買入」評級，相較內地航空公司，更偏好國泰，料今年股本回報達13%。

美銀證券指，國泰料上半年錄純利40億至45億元，大幅超過全年純利預測39億元，亦是自2010年上半年以來最高紀錄。另國泰計劃回購優先股是一個正面跡象，表明管理層對國泰未來一年的自由現金流產生能力充滿信心，有機會在公司復甦的某個階段後恢復派發普通股股息。公司於重新開放後的盈利復甦被低估，目標價由10元升至10.7元，維持「買入」評級。

里昂：料明年復派普通股股息 目標價升至10.6元

里昂指，國泰預測上半年盈利達40億至45億元，高於該行及市場預期，料受惠於客運收益強勁，將2023年股東應佔溢利預測由52億元上調至79億元。國泰亦公布計劃在未來12個月內贖回其優先股，故預料公司將於2024年派發普通股股息，將目標價由10元升至10.6元，維持「買入」評級。

花旗指，國泰預計今年上半年錄得綜合溢利約40億至45億元；若扣除國航向第三方投資者發行A股新股，集團錄得約19億元一筆過非現金收入，國泰的核心盈利料達21億至26億元，盈利下限將佔市場和花旗對國泰今年全年盈利預測的54%和44%，繼續預料市場將上調對該股的預估。國泰上半年除聯營公司外的核心利潤為48億元，按半年增長129%，預計隨著香港和內地的國際運輸量需求持續改善，該正面勢頭有望在下半年維持，重申「買入」評級，目標價9.57元，為亞太地區航空公司首選。

黃瑋傑：國泰盈喜後才買已太遲 內地三大航不宜買入

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，在國泰發盈喜後才買入已太遲，其實集團於5月已預計上半年可錄得綜合盈利，可由虧轉盈；於6月尾時曾推介可於8.1元買入，目標價8.9元，現時升至近8.6元才買入未必可賺10%，且有可能跌回8元隨時捱價，不宜追入。至於內地三大航空股，看技術圖表走勢麻麻，其中國航本月初升穿10及20天線，但今日曾再跌穿。事實上，內地第二季經濟增長放慢會影響航空旅遊需求，尤其國際航線復甦較慢，人民幣近期又持續受壓，對於三大航空股的美元債及用美元買燃油都不利，會增加營運壓力，無論從圖表及基本面來看都不建議買入。

（《開市Good Morning》節目截圖）

李偉傑：國泰有盈利可放心持有 國航吼5.8元吸上望6.6元

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，國泰有盈利會揸得較放心，惟內地三大航空公司隨著國內航班恢復，加上暑假及其後的十一黃金周客運需求增加，亦有條件追落後，其中以國航最值博，因國航第二季虧損收窄最明顯，回至20天線約5.8元可買入，目標上望100天線約6.6元，支持位處於6月密集區5.5元，不跌穿可續持有。

值得一提，大華繼顯維持南航及東航「沽售」評級，分別予目標價3.68元及2.35元，惟予國航「買入」評級，目標價6.32元。國航今日收市升1.18%報6元，南航升0.43%報4.71元，東航漲0.7%報2.87元，國泰升0.24%報8.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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