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貝萊特現貨ETF撤回申請，現貨ETF還能夠推動下一個牛市的發展嗎？

19/07/2023

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大家都會知道比特幣的現貨ETF絕對會令到幣圈會有翻天覆地的變化，而貝萊特就係全球最數一數二的基金管理公司，所以佢哋係唔會打冇把握嘅仗，而之前有數據分析統計過，單單本來得一個比特幣現貨ETF如果能夠成功通過的話，單單流入市場嘅資金已經可以係超過30億美金，這絕對是一個十分誇張嘅數目，而市場上唔止一間公司正在申請比特幣現貨ETF，所以大家明白現貨ETF的威力嘛？

 

但係之前SEC要求各大申請現貨ETF的公司要撤回他們的申請，原因因為文件不足，SEC往往都係反對比特幣現貨ETF，就之前對灰度的現貨ETF審批我們就可以知道，但係灰度信托基金已經採取法律行動，以外界都有揣測灰度控告SEC有70%嘅勝算，如果SEC真的輸了這場官司的話，比特幣現貨ETF的面世又推進了一大步！

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

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