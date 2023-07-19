貝萊特現貨ETF撤回申請，現貨ETF還能夠推動下一個牛市的發展嗎？

大家都會知道比特幣的現貨ETF絕對會令到幣圈會有翻天覆地的變化，而貝萊特就係全球最數一數二的基金管理公司，所以佢哋係唔會打冇把握嘅仗，而之前有數據分析統計過，單單本來得一個比特幣現貨ETF如果能夠成功通過的話，單單流入市場嘅資金已經可以係超過30億美金，這絕對是一個十分誇張嘅數目，而市場上唔止一間公司正在申請比特幣現貨ETF，所以大家明白現貨ETF的威力嘛？

但係之前SEC要求各大申請現貨ETF的公司要撤回他們的申請，原因因為文件不足，SEC往往都係反對比特幣現貨ETF，就之前對灰度的現貨ETF審批我們就可以知道，但係灰度信托基金已經採取法律行動，以外界都有揣測灰度控告SEC有70%嘅勝算，如果SEC真的輸了這場官司的話，比特幣現貨ETF的面世又推進了一大步！

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