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文憑試4狀元來自皇仁德望及聖保羅男女中學

19/07/2023

　　中學文憑試(DSE)今日放榜，4.8萬多名考生會收到成績單。考獲7科5**的4名「狀元」，來自3間中學，他們分別是皇仁書院的羅澤嘉、德望學校的鄭苡晴，以及聖保羅男女中學的藍仲宏和古冰心。其中，皇仁書院和聖保羅男女中學的3名「狀元」，同時在數學延伸部分考獲5**，成為「超級狀元」。


　　今屆的狀元人數是歷屆最低，考評局秘書長魏向東昨日在記者會被問到是否與移民及學生選擇到海外升學有關時指，取得高分的人數沒有減少，可能是今年的5**成績分布較平均，個別考生差了少許運氣，無法成為狀元。
　
約1.7萬人考獲大學一般最低收生要求
　
　　今年文憑試有約1.7萬名日校考生，考獲「33222」的成績，達到入讀學士學位課程的門檻，佔約42.3%。資助大學的學士學位課程，約有1.3萬個聯招名額，平均約1.34名合資格考生爭1個學額。多間自資院校今日亦開放報名。


　　另外，今年大約有2.29萬個副學位課程學額，職訓局「統一收生計劃」今日至下周一，接受考生經「VTC中六入學申請平台」或親身到院校報名。


　　申請「大學聯招辦法」JUPAS的考生，可於明日至星期六期間改選。至於覆核成績方面，考生可以本月24日或之前，向考評局申請覆核，下月16公布結果。

 

撰文：經濟通採訪組

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