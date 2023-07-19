【譚新強專訪】美元「講」不衰，華府精英不簡單
19/07/2023
國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使克里，華府三位重量級人物車輪式訪華，但另邊廂，美國就芯片限制、北約東擴、賴清德過境美國等議題，卻不斷挑釁中國神經。中環資產投資行政總裁譚新強就指，北京要小心美國設下的道德高地及修昔底德陷阱，籲勿小覷耶魯哈佛出身的白宮精英。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2023 15:45
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