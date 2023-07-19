  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【譚新強專訪】美元「講」不衰，華府精英不簡單

19/07/2023

　　國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使克里，華府三位重量級人物車輪式訪華，但另邊廂，美國就芯片限制、北約東擴、賴清德過境美國等議題，卻不斷挑釁中國神經。中環資產投資行政總裁譚新強就指，北京要小心美國設下的道德高地及修昔底德陷阱，籲勿小覷耶魯哈佛出身的白宮精英。

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.740

異動股

01919

中遠海控

8.100

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.740
  • 01919 中遠海控
  • 8.100
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 81.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 140.800
股份推介
  • 03918 金界控股
  • 4.550
  • 目標︰$6.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 27.250
  • 目標︰$30.00
  • 00316 東方海外國際
  • 119.300
  • 目標︰$141.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.660
  • 目標︰--
  • 00598 中國外運
  • 2.810
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.100
  • 00005 滙豐控股
  • 64.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.740
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.500
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.840
  • 目標︰$5.20
  • 00881 中升控股
  • 27.500
  • 目標︰$32.00
  • 06865 福萊特玻璃
  • 22.950
  • 目標︰$27.75
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2023 10:16  《中國要聞》促進汽車消費文件下發，鼓勵盡早下達全年購車指標

21/07/2023 12:05  《午市前瞻》市況維持膠著，滙控65元可部分獲利，餘下等派息

21/07/2023 11:21  余偉文：兩地監管就擴大理財通產品範圍等已達共識，冀盡快公布

21/07/2023 11:19  銀公孫煜:內地部委冀香港在互聯互通等方面發揮更積極作用

21/07/2023 08:26  【美息見頂】聯儲局前主席伯南克：7月加息可能是最後一次

21/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３８﹒３４億元，買騰訊沽盈富

21/07/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】滙證跟進濠賭股，舜宇遭多間大行狠劈目標

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

21/07/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４４，兩個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】糧食供應黑雲壓頂，中國綢繆端牢飯碗
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見27銀
人氣文章

新聞>財經熱話

5G上客加快兼獲瑞銀唱好，電訊三寶齊造好可揀買邊隻？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

DSE放榜 | 最佳留學城市最新排名出爐！香港排名大跌輸畀新加坡？亞洲2個地方衝入Top 10！
人氣文章

時事要聞

非本地學生外傭外勞 今起可用非觸式e -道 料42萬人受惠
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

全球人口收入差距下降了20年 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

Immersive Museum FUKUOKA：從莫內《睡蓮》，到雷諾瓦《沉睡的女孩》，如魔法般的光影音效沉浸式體驗
人氣文章

酒意人生．梁淑意

人工智能懂品酒論酒？到底聊天機器會否取代人類，創作出精彩的讀物文章？
人氣文章

港女講男．妮洛

前度結婚了，新娘不是我，反而得啖笑！渣男前度刻意update感情現況，是示威還是想擦存在感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會 | 夏天著錯涼鞋輕則腳痛，嚴重會扁平足、皮膚敏感？4種涼鞋物料最易致敏！專家教揀涼鞋！塗潤膚露有次序、揀選要有這些成分
人氣文章
甲亢都有抑鬱症狀？兩者點分？中醫睇甲亢：肝氣鬱結！湯水、桑菊茶幫助理氣、清肝、散結
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2023 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS21/07/2023
【FOCUS】糧食供應黑雲壓頂，中國綢繆端牢飯碗
人氣文章財經熱話21/07/2023
《嚟緊炒D乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見27銀
人氣文章財經熱話21/07/2023
5G上客加快兼獲瑞銀唱好，電訊三寶齊造好可揀買邊隻？
人氣文章財經熱話21/07/2023
《午市前瞻》市況維持膠著 滙控65元可部分獲利 餘下等派息
人氣文章財經熱話21/07/2023
港股上演萬九攻防戰帶動港交所(00388)造好，溫鋼城：炒波幅為主
人氣文章專訪21/07/2023
【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央，香港谷Crypto「過時」（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金