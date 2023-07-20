恒指未企穩萬九，最後防線睇幾多？國策扶持下，新能源車銷量可持續增長？賭股失貴賓廳助力 ，收入難大升？

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

市場憂慮內地經濟復甦進度未如理想，人仔匯價再度偏軟，加上憂慮內房危機再度蔓延，恒指上日（19日）最多跌超過300點，午後跌勢喘定，收市報18952點，失守萬九關口，大市成交增至1117億元。年初至今每次反彈一浪低於一浪的「魔咒」未破除？十天線附近成最後支持？一日未能企穩萬九，上落市要轉勢言之尚早？國家工信部指，要將穩增長放在更加突出位置，加快落實促進汽車和家居消費等政策，在國策扶持下，新能源車銷量下半年可繼續增長？車企近年於海外市場動作頻頻，龍頭比亞迪(01211)於藍海市場優勢愈趨明顯？澳門7月首16日的博彩總收入預計逾82億元，日均賭收為4.93億元，上半年合計，賭收只及疫情前同期嘅54％水平，今年賭收應可達到政府預期1300億澳門元目標？在失去貴賓廳助力下，賭收要大升幅度有限？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他科技股相關新聞：

舜宇發盈警料中期盈利大減，大行紛劈目標股價急插，係咪真係掂唔過？

《外資精點》瑞信料舜宇業績上半年已見底，削目標價至８４元

《外資精點》瑞信升瑞聲科技目標價８﹒８％，中期光學毛利率料升

《外資精點》花旗下調舜宇光學評級至中性，目標價降至８０元

其他濠賭股相關新聞：

金沙季績符預期獲唱好，澳門6月旅客量飆升，濠賭股不升反跌應該點部署？

【大行炒D乜】舜宇盈警點部署？港銀邊隻好？一click就知道

《午市前瞻》中央經濟會議前恒指料維持區間上落 金沙繼續炒波幅

金沙（１９２８）次季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈５﹒４億美元

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加