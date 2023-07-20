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舜宇發盈警料中期盈利大減，大行紛劈目標股價急插，係咪真係掂唔過？

20/07/2023

　　舜宇光學(02382)發盈警，預期上半年盈利按年大減65%至70%，至約4.07億至4.75億人民幣，差過市場預期，大行紛劈目標價，其中美銀只看57元，今日(20日)股價低開5%後跌幅擴大，曾跌15%低見66.3元，創去年11月1日以來新低，為表現最差藍籌。不過，有大行料其盈利可能觸底，並將由下半年開始逐步復甦，股價急跌為長期投資者提供機會，不知可否撈底呢？

 

（舜宇光學網頁截圖）

 

舜宇：智能手機需求疲軟競爭激烈　料中期少賺最少65%


　　舜宇光學預期上半年股東應佔溢利約4.074億至4.753億人民幣，按年減少約65%至70%。集團認為，有關預期減少主因期內受中國經濟的緩慢復甦及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力。另期內因人民幣貶值，公司於年初發行之可持續發展掛勾債券及長期銀行借貸產生了未變現外匯虧損約1.615億元，其為非現金項目。

 

美銀：盈利遠遜預期將下調出貨量指引　目標價降至57元      

 

　　美銀證券發表研究報告指，舜宇上半年盈利遠遜預期，預計管理層會在業績公布後下調出貨量指引，目前預計今年手機鏡頭出貨按年下跌8%，手機模組增長2%。另舜宇上半年車載鏡頭出貨量好過預期，按年增長25%，但由於同行和新入局企業競爭加劇，預計下半年出貨量將穩定在6月份的水平。將舜宇今年至後年盈利預測下調26%至49%，以反映指引和疲軟的行業前景，重申「跑輸大市」評級，目標價由68元降至57元。

 

　　花旗指，舜宇盈警表明業績將大幅下滑，雖然市場已預期業績疲弱，但該數字仍遜預期。市場對盈警的反應將較負面，預計集團將在中期業績會議中下調其今年的出貨量指引，但上半年的純利表現或已見底，業績下半年料有所改善，將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由110元調低27.3%至80元。

 

瑞信：手機需求復甦緩慢毛利受壓　目標價降至84元

 

　　瑞信指，舜宇上半年毛利受壓，手機和車載產品的平均售價雙雙下跌，手機市場的競爭已經冷卻，但車載產品則受市場競爭加劇和代工廠成本下降的壓力影響；鏡頭產品出貨因美國關鍵客戶的訂單而有所上升，但市場份額的前景仍不明朗。下調其今年手機攝像模組和手機鏡頭出貨量預測至分別按年持平和微增1%，以反映市場需求疲弱，但將車載鏡頭的出貨增長預測由15%上調至25%，因電動車需求具韌性。

 

　　瑞信又下調舜宇2023、2024和2025年每股盈利預測至30%、23%和22%，以反映手機市場需求復甦緩慢和毛利壓力，目標價由101元降至84元，評級維持「中性」。

 

中金：下半年行業有望溫和復甦　大和：股價受壓見長期投資機會


　　中金指，舜宇上半年純利低於市場及該行預期。展望下半年，手機市場行業有望迎來溫和復甦，公司在手機光學賽道仍具備較強的產品競爭力，建議投資人關注手機潛在需求拐點到來時公司的盈利能力改善，同時公司在車載、ARVR光學領域布局，新興終端的光學升級或將在未來打開公司的第二成長曲線。考慮到手機光學業務盈利能力承壓，將公司今年歸母淨利潤預測下調44%至14.5億人民幣，明年則下調28%至22.3億人民幣，並將目標價下調14%至81.9元，維持「跑贏行業」評級。

 

　　大和預計舜宇上半年盈利可能觸底，並將由下半年開始逐步復甦，主要受惠智能手機規格可能恢復升級、品牌廠商致力差異化，以及提升鏡頭預算以改善整體成本結構等有利影響。另對其汽車業務保持長期正面的看法，因看好電動車/先進駕駛輔助系統(EV/ADAS)勢頭強勁，增強現實/虛擬現實(AR/VR)的上行潛力，以及可能改善的生態系統。料舜宇股價可能會因上半年初步業績不佳而承壓，但可能為長期投資者提供良好的切入點機會，重申「買入」評級，目標價95元。

 

林家亨：行業大環境向下走　料會再發多次盈警  

 

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，舜宇發盈警很正常，且料會發很多次盈警。自2021年年尾整個行業大環境向下走，舜宇不可能獨善其身，但當時其股價卻升到230至250元，現時急跌亦很正常。他說，舜宇盈利持續下降，以往有大廠給予訂單，因幾年前舜宇光學產品有一定優勢，但產品一出很快就會有很多公司爭相模仿，搶走其大客戶訂單，令高毛利率不能維持。反而同業高偉電子(01415)防守力較強，因其非集中於大訂單客戶，有本身技術優勢，但仍會受行業大環境影響，如跌至保歷加通道底線約14.4元，有一定值博率。

 

陳樂怡：下半年電子消費難反彈　惟可待股價喘定中長線吸納

 

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，舜宇上半年盈利遠遜市場預期，受環球經濟放緩及中國弱復甦影響，手機市場疲弱，且行業競爭加劇，舜宇單價壓力會增加，市場亦料其將下調出貨量指引。另最近有市場調查機構報告顯示，今年第二季全球智能手機市場出貨量同比下降11%，料下半年電子消費也難反彈，行業前景不明朗。不過，舜宇作為行業龍頭，有一定技術優勢，且隨著電動車市場滲透率增長，公司車載鏡頭出貨量會持續增加，現價也已跌至低於5年平均水平，可待股價喘定才吸納揸中長線。

 

　　舜宇半日跌13.21%收報67.7元，成交11.13億元。其他手機設備股亦普遍下跌，瑞聲科技(02018)跌3.95%報17.98元，高偉電子跌7.93%報13.94元，丘鈦科技(01478)跌2.18%報3.14元，賽晶科技(00580)跌2.21%報1.77元，惟比亞迪電子(00285)升0.54%報27.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及港股大市，立即重溫

 

 

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《外資精點》瑞信料舜宇業績上半年已見底，削目標價至８４元
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