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《午市前瞻》中央經濟會議前恒指料維持區間上落 金沙繼續炒波幅

20/07/2023

　　恒生指數半日報19001，升49點或0.3%，主板成交590.07億元。恒生中國企業指數報6407，升26點或0.4%。恒生科技指數報4103，跌11點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及比亞迪(01211)；騰訊收報335.2元，升2.2元或0.7%，成交30.2億元；阿里收報89.95元，跌0.4元或0.4%，成交14.38億元；比亞迪收報267元，升1.8元或0.7%，成交11.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報128.3元，升0.6元或0.5%，成交11.59億元。

 

(金沙網頁截圖)

 


張智威：好淡消息交錯抑制大市波幅


　　恒指繼續以窄幅上落為主，上午早段最多曾升近300點，隨後一度倒跌，中午收市前升幅維持不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持在19000附近徘徊，波幅區間介乎18600至19500。他解釋，內地經濟數據差，加上恒大虧損龐大，削弱了投資者信心。然而，投資者又憧憬月底的中央經濟工作會議，令大市難以跌底又未能破頂。他預期，召開中央經濟工作會議前，大市仍以此區間上落。


金沙26元有一定支持


　　Las Vegas Sands公布截至今年6月底止第二季業績，當中包括金沙中國(01928)財務表現。根據美國公認會計原則，金沙中國次季經調整物業EBITDA為5.41億美元，上年同期經調整物業EBITDA虧損則為1.1億美元。但轉虧為盈消息未能刺激金沙中國股價，半日仍要跌超過1%。張智威指，市場早已預期金沙可望轉虧為盈，早前股價已先行炒上，加上大市影響，故消息公布後未能帶動股價進一步向上。


　　張智威提到，今年以來，金沙股價大部分時間維持在26至30元上落，雖然難突破區間，換句話說，26元以下入手炒波幅便有較大支持。

 

金沙中國股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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