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【FOCUS】民企定位大「升呢」，開刀地方保護主義

20/07/2023


　　中國上半年民間固定資產投資較疫前（2019年同期）急劇縮水逾5萬億元或29%，疊加北大學者警告實際青年失業率或高至46.5%之際，中共中央、國務院周三（19日）晚發布重磅文件，祭出31條意見促進民營經濟發展壯大。其中最值留意有三：一是首次明確民營經濟是「重要基礎+重要力量」；二是持續破除市場准入壁壘，支持民企參與國家重大戰略；三是引導平台企業在創造就業中大顯身手。



從「必要補充」到「重要基礎」



　　月初至今，三一集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉、百度集團等至少14家民企負責人，接連成為國家發改委主任鄭柵潔的座上賓，似已冥冥預示政策路徑大風將至。

 

 


　　果不其然，昨晚由新華社授權發布的《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，首句即是：民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。

 


　　相比中共十三大「私營經濟是公有制經濟的必要的、有益的補充」；十五大「非公有制經濟是我國社會主義市場經濟的重要組成部分」；十六大、十七大「毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展」，今次對民營經濟的定位「升呢」至「重要基礎+重要力量」，信號不容忽視。

 


　　看看最高層2018年即用「56789」形容民營經濟－－貢獻50%以上稅收、60%以上GDP、70%以上技術創新成果、80%以上城鎮勞動就業、90%以上企業數量。據發改委昨晚最新披露，稅收上，民企佔比達59.6%（2021年）；數量上，佔比更達93.3%（2022年）。



終極目標建高效全國統一大市場



　　如此龐大市場主體，如何激發活力？31條意見開宗明義就指，持續破除市場准入壁壘，包括各地區各部門不得以備案、註冊、年檢、認定、認證、指定、要求設立分公司等形式設定或變相設定准入障礙；依法保護民營企業產權和企業家權益，防止和糾正執法司法中的地方保護主義。

 

 


　　此跟中紀委書記李希1月在工作報告中，強調「堅決糾治不顧大局，搞部門和地方保護主義等問題」，以及市場監管總局5月發布《公平競爭審查條例（徵求意見稿）》，強調「破除地方保護和行政性壟斷」，實際一脈相承。而終極目標，就是要建設中央監管的高效規範、公平競爭全國統一大市場，為國家重大戰略服務。

 


　　另一可圈可點是，意見「支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手」，而中國過往電商團購、外賣打車、直播帶貨、共享單車、快遞閃送、移動支付等熱潮，無不是基於互聯網創業；鑒於內地排名前十的民企四席與平台（京東、阿里、騰訊、字節跳動）有關，重新激發創新和企業家精神，提升服務業佔經濟比重，無疑是眼下解決年輕人就業難題的藥方。

 

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