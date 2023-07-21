【收市短打】港股險企萬九惟未能突破下降軌，郭思治：指數重磅股或能推動大市向上，惟無大升的憧憬（有片）

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

人民銀行放鬆跨境融資托高人民幣，在岸人民幣上日急彈386點子，配合道指連升九日，港股三日挫485點後，今日（21日）低開高走，一度漲逾200點，收市報19075點，重上萬九點大關。郭思治指，從技術上看，以恒生指數昨天一度跌穿10天線（現處18910點），由於此刻恒生指數已跌穿各組常用之平均移動線，故形態已漸呈欲試底之格局。值得一提的是，恒指7月高位為14日的19534點，即是未能突破自1月27日高位22700點開始，一頂低於一頂的下降軌，技術上恒指若未能突破此下降軌，需慎防短期後市會進一步試底。 個別股份方面，郭思治直言重磅科技股近期表現令人失望，欠上衝動力，只有阿里巴巴(09988)的表現較為可取，基本面較為有憧憬，初步阻力在此水平！

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qW7QaiMr5rY





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