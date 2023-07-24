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觀望政治局會議，恒指續18400至19500點區間橫行

24/07/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股上周五（21日）低開高走，曾經倒升逾240點，高見19169點，之後升勢回順，收市仍可企穩萬九點大關，但成交減少至766億。全星期計，累計要跌338點。內地政治局會議前夕，市場處於觀望狀態，恒指或繼續維持橫行格局？藍籌科技股普遍向上，當中快手(01024)最多急彈逾半成。大行預料在電商及廣告收入帶動下，次季收入或達到273億元人民幣，按年增長兩成六，按季則升8％。快手首季經調整盈利及EBITDA扭虧為盈，第二季有望持續增長？追入搏績後再炒上有得諗？阿里巴巴(09988)旗下子公司已全數出售所持的商湯(00020)股份，但減持陰霾未完全消除？股價上日最多倒升近9％，即使有反彈，但前景仍然有隱憂？大笨象匯控(00005)連升七日再破頂，見逾五年高位，反映市場偷步炒業績？首季業績獲市場受落兼恢復派季度息，值得憧憬第二季業績？今年至累已升近四成，仍有再向上空間嗎？

 

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