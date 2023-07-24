港鐵:圍方出租率達97%，料小蠔灣項目12個月內重新招標

港鐵(00066)大圍站上蓋商場圍方上周六(22日)試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方出租率達97%，已有90%商戶開始營運，餘下的7%商戶將於今年第四季、商場正式開張時再營運，而仍未出租的3%商舖佔地約1萬呎，會視乎試業後客戶的反應和居民需求再招租。



鄧智輝又指，港鐵旗下商場的生意額已回復至疫情前的9成，但他認為香港的零售市道與3、4年前相比已經有很大變化，市民吃飯的時間提早，或只於假日出外消費。他表示，圍方的定位是社區設施，希望圍方的設計具娛樂性，可以服務市民。



料12個月內再推小蠔灣項目



港鐵小蠔灣項目於年初流標，鄧智輝表示，因項目規模較大，且連接24小時運作的車廠；港鐵已聽取並吸收發展商意見，積極研究並傾向先處理部分前期工程，例如管道搬遷、打樁、周邊供電設施等，令項目更具吸引力，料將於12個月內重新推出招標。



至於東涌東的項目，鄧智輝指，項目相對較簡單、規模小、工程較少，正研究和審視項目推出的前後次序。



料年內推黃竹坑The Southside第一期



港鐵旗下位於黃竹坑的商場項目The Southside，鄧智輝表示，會分2至3個階段開業，料今年底開放第1階段，目前逾一半商舖已完成招租，希望盡快開放以服務當區居民，未來商場為以整個南區，甚至遠至薄扶林的居民為服務對象。

撰文：經濟通採訪組

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