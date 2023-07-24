瑞聲發盈警料中期盈利大跌，股價創逾一個月低也掂唔過？

繼上周舜宇光學(02382)發盈警後，另一手機設備股瑞聲科技(02018)也預期上半年盈利跌最多65%，股價今日（24日）曾急插半成。集團稱盈利倒退主要受智能手機市場需求不振及行業競爭加劇等因素影響，對中長期前景謹慎樂觀。其實上周已有大行唱淡瑞聲業績，股價已連跌3日累跌約一成，創逾一個月低，不知可否撈底呢？

（瑞聲科技網頁截圖）

瑞聲：智能手機需求不振競爭加劇 料上半年純利跌最多65%

瑞聲科技預期截至今年6月30日止6個月公司所有人應佔綜合淨利1.22億至1.57億人民幣，按年減少約55%至65%，而期內集團收入與2022年同期相比輕微減少。公司解釋所有人應佔綜合淨利同比下降的原因為：由集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；中國內地經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩，導致全球智能手機市場需求不振及行業競爭加劇；及集團改進擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響。



公司披露，2023年下半年仍然持續採取措施提高營運效率，執行積極的經營成本和費用控制措施。考慮到持續向其他垂直領域的擴張計劃，公司對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。公司將於8月底前公布業績。

花旗：盈利受光學產品拖累 料下半年改善空間有限

其實上周已有大行唱淡瑞聲業績，其中花旗發表研究報告指，舜宇光學早前已發盈警，料智能手機鏡頭需求疲弱和市場的競爭格局將對瑞聲科技即將公布的業績不利。該行早前已下調瑞聲下半年的盈利預測，料全年將繼續下跌，提醒投資者近期要留意公司的負面走勢。瑞聲光學產品業務拖累整體盈利，料下半年改善的空間有限，相關業務的毛利率將按年持平，今年光學產品的淨虧損可能達10億人民幣。料全年整體淨利潤或出現負增長，盈利將按年跌20%至6.54億人民幣，較市場預期的10億人民幣低，但對2024年的復甦及新產品仍持相對樂觀的態度，予目標價22元及維持「買入」評級。

瑞信指，瑞聲上半年收入增長將受制於安卓需求持續疲弱，相信上半年光學銷售持平，其中WLG玻塑混合鏡頭似乎作為盈利能力絆腳石。不過，整體光學業務毛利率似乎會提升，由於公司不再受市場份額主導。受榮耀及華為手機訂單推動，半年精密結構件表現亦應錄穩健增長。瑞信下調瑞聲2023/24/25年每股盈利預測分別18%/6%/2%，以反映智能手機弱勢，但獲結構件業務抵銷部分影響。另外，華為可能重返5G手機行列，其訂單潛在增加，瑞聲將成主要受惠者，以供應其高端型號外殼、聲學及觸覺反饋零件。華為可能重返5G手機行列及iOS的旺季，將成公司2024年下半年的主要增長動力，目標價由18.1元調升8.8%至19.7元，維持「中性」評級。

何啟俊：料將跌至15元以下 若行業數據未見好轉不宜撈底

千里碩證券研究部經理何啟俊指，有機構預計瑞聲今年全年盈利達10億人民幣，集團卻預期上半年盈利只有1.2億至1.5億人民幣，只達全年預期的12至15%，相信是受智能手機市場需求不振影響，導致產品價格及產能利用率下滑，從而令毛利率大降。早前已有市場調查機構報告指，全球智能手機市場出貨量連跌5季，今年第二季亦有雙位數同比跌幅，事實上，環球高通脹及經濟放緩令手機置換延遲，料行業第三季也難見起色。雖然瑞聲現價市盈率已跌至18倍，相對其7年平均市盈率19倍不算貴，但料股價仍將下試今年低位15元以下，在環球消費未復甦、行業數據未見好轉下不宜撈底。

瑞聲科技半日跌3.2%報16.94元，最多跌5.03%低見16.62元，連跌3日，累跌9.51%。其他手機設備股亦普遍下跌，舜宇跌3.02%報65.85元，高偉電子(01415)跌0.29%報13.66元，丘鈦科技(01478)跌2.23%報3.07元，賽晶科技(00580)跌5.2%報1.64元，惟比亞迪電子(00285)升0.37%報27.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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