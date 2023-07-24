調查指高小較抗拒中文科 90%教師指課程深 DR-Max《凝皓六段》總策劃林溢欣：從小打穩根基最重要

近年本港中學文憑試（DSE）的中文科成績見下跌趨勢，甚至被外界稱為「死亡之卷」。然而，學生的中文水平不但影響個人發展，也影響到香港整體的文化水平和競爭力。有慈善辦學機構舉辦了一項問卷調查，希望探討本港學生對中文科產生抗拒感的成因。結果顯示，逾90%中文科老師認為課程偏深，加上社會普遍重視英語學習，間接令學生抗拒學習中文。主辦方更邀請了中文科補習名師林溢欣以及合作出版中文教材的出版商DR-Max創辦人，分享他們對小學生學習中文的意見。



課程內容艱深乏味 令學生抗拒

慈善辦學機構「共享學習天地」聯同香港教育大學校友會舉辦的「探討小學生中文科成績下跌趨勢現象」問卷調查，訪問了100間本地小學的校長及中文科老師。調查結果顯示，超過90%受訪者認為現時小學中文科課程傾向深奧；超過66%受訪者認同學生對中文科容易產生抗拒感，僅約20%受訪者表示不認同。超過46%受訪者表示，他們認為學生抗拒中文科，主要原因是中文課程內容越來越深奧，其次是課程內容沉悶，有42%受訪者表示認同。

「共享學習天地」會長吳家儀女士現身香港書展分享調查結果。

另外，各有約30%受訪者認為學生本身對學習中文缺乏興趣，以及社會環境普遍較重視英文科，導致學生對中文科產生抗拒感；其他成因包括深入學習時間不足，以及學習配套不足。



學中文遇困難 小四最常見

對於小學生最常於哪一年級感到學習中文有困難，有超過一半受訪者認為是小四，而小五及小六各佔30%及20%，小三約有34%。由此可見，小學生由初小步入高小階段更容易感到學習中文有困難，相信與高小課程內容比以往深奧有關，繼而影響他們學習中文的動力，產生抗拒感。



《凝皓六段》總策劃林溢欣：升中後力有不逮 或無關資質

綜合調查結果反映，本港學生在小學階段已經對中文科有一定抗拒，而且以高年級尤甚，如果從小已經抗拒學習中文，當升讀中學後課程內容更艱深，抗拒感自然更強烈，亦可能是DSE中文科成績每況愈下的成因之一。

中文科補習名師、《凝皓六段》總策劃林溢欣分享對小學生中文科成績下跌趨勢的見解。

事實上，近年亦有教育界人士開始注意到本港學生學習中文的問題根源，中文科補習名師、《凝皓六段》總策劃林溢欣老師認為，正正是學生在高小階段開始追趕不上中文科課程進度，導致升中後更困難重重，「許多時候學生跟不上進度，並非本身資質問題，而是小學階段根底不夠紮實，到初中更加吃力，DSE自然戰況慘烈。」



從根本解決疑難 培養學習興趣

對於小學生抗拒中文科，根據問卷調查，有受訪者建議鼓勵學生多閱讀中文書，尤其實體書籍，從閱讀中學習生字、詞語、句型、文章結構和寫作技巧。林溢欣認為，雖然多閱讀無疑有助學習中文，但時代氛圍已經轉變，學生的學習範圍比以前廣泛，小學生假日大多填滿了各種興趣班，現今已很難說服學生擁抱閱讀。因此，林溢欣斥資過千萬，聯同教育出版商DR-Max推出具點讀功能的兒童中文教材《凝皓六段》，希望從根本解決小朋友的學習疑難，同時培養學習中文的興趣。

教育出版商DR-Max創辦人及董事總經理盧英傑先生（右）認為，本港家長越來越重視小朋友中文水平，教材市場需求潛力大。

出版商DR-Max：本地兒童中文教材需求大

參與出版《凝皓六段》的教育出版商DR-Max創辦人及董事總經理盧英傑先生表示，《凝皓六段》於預售階段已經售出超過500套，生意額高達3,000萬，反映兒童中文教材市場需求龐大，越來越多本地家長意識到提早為子女打好中文根基的重要性。

教育出版商DR-Max參與香港書展，向家長及小朋友講解兒童中文教材《凝皓六段》。