  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

DR-Max「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼 Bob林盛斌父子贏得「金榜狀元」寶座

24/07/2023

20230724-drmax-article2-cover-content

 

由DR-Max主辦的「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼，邀請到首次同台亮相大型公開活動的星級爸媽Bob林盛斌及小兒子Jaye、車婉婉及仔仔Justus，還有麥雅緻及仔仔Makson。經過連番激鬥，最後要靠決勝題才能夠分出勝負。結果由Bob林盛斌及細仔Jaye合力贏得「DR-Max 金榜狀元」寶座；其餘兩對則獲得「DR-Max明日之星」名銜。《凝皓六段》總策劃林溢欣老師即席以生動有趣的方法解答，小學生們常見的中文毛病，有些題目亦考起了在場人士。

 

20230724-drmax-article2-image1

 

「DR-Max 金榜狀元」真實用家Bob 在台上自揭家中已經有整套《凝皓六段》，笑言自己及仔仔的中文基礎穩固，全賴家中有《凝皓六段》教材幫忙，內容豐富及配有點讀筆連自己作為家長亦獲益良多。

 

20230724-drmax-article2-image2


擁有19年出版教材經驗及紮根香港的DR-Max斥資2百萬於今年書展擺設特色展位，更首度舉辦「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼，目的是希望透過親子互動的問答遊戲，帶出現今家長們面對子女中文語文成績普遍下降的實況。從而延伸學習語文需要從小開始的重要。因此，邀請即將升讀小一的星二代破格參與大型公開活動，同台較量中文語文能力。藝人容羡媛則擔任大會司儀，與一眾好友大談親子經及教育中文時常常都會遇到的難題。而《凝皓六段》總策劃林溢欣老師，深明現今家長及學生的常見問題，特意與團隊匠心編制的中文教材《凝皓六段》以協助家長及學生提升語文的興趣及基礎。

 

20230724-drmax-article2-image3

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

57.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.680

異動股

01919

中遠海控

8.010

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 57.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 01919 中遠海控
  • 8.010
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 83.250
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.300
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 目標︰$364.00
  • 00358 江西銅業股份
  • 12.000
  • 目標︰$13.60
  • 03918 金界控股
  • 4.580
  • 目標︰$6.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 27.450
  • 目標︰$30.00
  • 00316 東方海外國際
  • 119.500
  • 目標︰$141.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.550
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 00005 滙豐控股
  • 63.700
  • 00001 長和
  • 47.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.350
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.300
  • 目標︰--
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.300
  • 目標︰$7.00
  • 00728 中國電信
  • 4.080
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/07/2023 16:12  恒指全日跌407點報18668，碧服收瀉18%，碧桂園挫9%

24/07/2023 15:13  【國安立法】消息:袁弓夷子女袁彌昌及袁彌望被國安處帶走助查

24/07/2023 16:13  《新股上市》傳多家內地茶飲店公司考慮到境外上市

24/07/2023 14:47  【內房困局】碧桂園連續第二日股債雙殺，境內債價最多暴跌44%

24/07/2023 16:13  《外資精點》花旗:周大福7月至今同店銷售勝預期，籲買入

24/07/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入５億元，買中移動沽華能國電

24/07/2023 08:12  【大行炒Ｄ乜】舜宇盈警後遭海通狠劈一半目標價，瑞信睇淡醫藥股

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

24/07/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６７，一周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

12歲雙非男童被遺棄，據報其母親願意來港接回兒子
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:收回粉嶺高球場32公頃土地工作將繼續進行
人氣文章

新聞>市場動向

DR-Max「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼 Bob林盛斌父子贏得「金榜狀元」寶座
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI熱潮降溫！ChatGPT流量大跌！用戶投訴變蠢，企業禁員工用，對OpenAI竟然利多於弊？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】城中村改造，考驗分蛋糕
人氣文章

Foodie What’s On

灣仔美食推介｜書展開餐搵食指南！香港no.1日式蛋包飯 / CP值極高壽司郎居酒屋 / 最好食的船麵 / 紅到英國超巨型咖喱豬扒飯
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

消費券又來了！網購平台TWIST、Lane Crawford、Farfetch名牌大減價！低價入手LOEWE、Bottega Veneta、Valentino心水包包！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

福岡山王寺風鈴祭：於夏日限定四千風鈴隧道，讓隨風搖曳的清脆鈴聲療癒心靈
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

懷念最具法國韻味的女神Jane Birkin，感受Hermès繆斯的時尚靈魂！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有所不知月經冷知識、荒謬禁忌！被困月經屋係咩滋味？邊個靠食經血延年益壽？月經期間行房有甚麼要注意？
人氣文章
消委會｜20款個人護理濕紙巾大評測！ DAISO含菌量超標近500倍/ 阿信屋含致敏化學物！邊8款最安全獲5星評分？（附詳細評分）
人氣文章
今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2023 16:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2023 16:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/07/2023 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞24/07/2023
12歲雙非男童被遺棄，據報其母親願意來港接回兒子
人氣文章香港要聞24/07/2023
李家超:收回粉嶺高球場32公頃土地工作將繼續進行
人氣文章市場動向24/07/2023
DR-Max「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼 Bob林盛斌父子贏得「金榜狀元」寶座
人氣文章市場動向24/07/2023
調查指高小較抗拒中文科　90%教師指課程深 DR-Max《凝皓六段》總策劃林溢欣：從小打穩根基最重要
人氣文章香港要聞24/07/2023
紅隧「易通行」首個工作天，羅淑佩稱車流與以往相若
人氣文章中國故事24/07/2023
【上海特寫】中小企業抓機會，爭做精細化、專業化領域的領頭羊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金