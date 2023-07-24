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【香港政情】李家超冀更多新加坡企業來港，善用港優勢拓內地市場

24/07/2023

　　正率團訪問東盟的行政長官李家超，與新加坡總理李顯龍會面。李家超傍晚在新加坡見記者總結行程時表示，今午（24日）與李顯龍會面向對方表示，期待更多新加坡企業來港拓展業務，並善用香港的一國兩制優勢開拓內地市場，又指向李顯龍介紹香港在不同方面的新發展，包括北部都會區及香港八大中心定位的發展，雙方都同意在多方面加強合作，並盡早恢復因疫情而停止的公務員交流計劃。

 

 

　　他又表示，感謝新加坡政府支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），亦指正全力以赴爭取加入區域全面經濟夥伴關係協定，並爭取每個成員國的支持，目前接觸到的國家對本港加入RCEP持積極態度，當中包括新加坡、印尼和馬來西亞。

 

　　他續指，與新加坡簽署合作備忘錄是打開合作大門的第一步，代表團出訪東盟國家的其中一個重要意義是建立合作共識，推動多方面發展，相信本港與新加坡的商業往來會增加。

 

　　他又提及，今晚稍後會聯同商界領袖出席由特區政府及貿發局共同舉辦的商務晚會，與新加坡當地的商界領袖互動交流，晚宴上將會簽署合作7份合作備忘錄，涵蓋商貿、金融服務、創新科技、學術研究等不同範疇。

 

李家超晤李顯龍，冀雙方建立友誼及加強合作

 

李家超與李顯龍在會面前握手合照

 

　　正率團訪問東盟的行政長官李家超，與新加坡總理李顯龍會面，兩人在會面前握手合照。李家超表示，兩人對上一次會面，是在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）會議期間，他感謝李顯龍在APEC期間邀請他到訪新加坡，亦感謝對方款待、在百忙之中抽空與他會面，以及新加坡政府為今次會面所作的努力。

 

　　李家超表示，此行率領5名司局長，以及約30名來自各界的成功人士來訪，目的是讓雙方建立友誼、增進對彼此的認識，以及加強合作等。

 

　　李顯龍則表示，繼上次泰國APEC之後，高興能夠在新加坡再與李家超會面，形容新加坡和香港的關係十分重要和友好。他又指，新冠疫情過去，現在已經復常，認為兩地應重拾關係，雙方並在會面後共晉午餐。李家超今早亦率領多名司局長，與新加坡副總理兼財政部長黃循財舉行早餐會議。

 

　　李家超於社交平台發文指出，香港和新加坡多年來保持密切經濟關係，新加坡一直是香港在東盟最大的貿易夥伴，去年雙邊貨物貿易額達4815億元；即使受疫情影響，2018年以來的年均增長率達5.9%。他又指，重視與新加坡的長期密切關係，又感謝新加坡支持香港早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），深信兩地合作會繼續穩步發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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