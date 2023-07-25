《午市前瞻》政策在線惟須觀望執行情況 未提房住不炒證加大支持

恒生指數半日報19258，升590點或3.2%，主板成交738.15億元。恒生中國企業指數報6525，升254點或4.1%。恒生科技指數報4200，升185點或4.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報337.6元，升12.6元或3.9%，成交49.06億元;阿里收報93.7元，升4.15元或4.6%，成交27.89億元;美團收報132.1元，升7.1元或5.7%，成交26.62億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(華潤置地網頁截圖)

葉尚志：恒指每接近18000有長線資金進場

中央政治局會議昨日召開，由中共中央總書記習近平主持，期間提出多項針對各行各業的政策方針，會議強調需做好下半年經濟工作，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，以及著力擴大內需、提振信心、防範風險。消息刺激隔晚中概股全線造好，恒指今早大幅高開500點，半日升幅最多擴大至超過600點。



第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日下試18500水平，過往多次跌近18000時，恒指周息率都會接近或達到4厘，每到此位便會有一定長線資金進場，故今次恒指到價且有消息支持，造就今日大升市。



葉尚志分析指，今次政治局會議，讓市場意識到中央有進一步加大提振力度傾向，但須留意，目前政策方向有，但執行情況仍要關注。故他預期，恒指仍以19500為較大阻力，要突破需要政策消息進一步利好。

中央或推行樓市的「供給側改革」



政治局會議提到，因應房地產市場供求關係發生重大變化，適時調整優化房地產政策。內房股經歷上日大跌後大幅反彈，龍湖(00960)早段最多爆升28%，碧桂園服務(06098)最多升超過22%。葉尚志指內房市場早於去年起回暖，由「保交樓」措施開始至放寬發債規限，樓市政策放寬，但消費意欲未回升，故內房股升極有限。



葉尚志強調一點，今次會議未有提及「房住不炒」字眼，證明中央態度有進一步改變。他指，中央之後或會推行房地產行業的「供給側改革」，或會由政府出錢消化樓市過盛產能，即先由政府接貨，再由政府以公營房屋之名推出市場，協助房企資金回籠。但他指，目前尚未知「供給側改革」的資金規則，但起碼整體支持力度明顯加大。

穩陣起見吼國企 肯博可以試民企



至於部署方面，葉尚志目前政策如箭在弦，但居民買樓意欲仍是主宰房企收入的重中之重，故之後仍要觀望內房股的每月銷售額有否回升，銷售額一日不回升，政策如何寬鬆都難以救助。他提到，未來需逐家房企觀察，基於相同政策背景下，哪一隻內房股能提升銷售額，它才是選股指標。



他又指，目前連穩健的國企內房，每月銷售額按年都有所下跌，故要觀望未來每月銷售額變化。如果要穩陣，葉尚志仍會選擇國企內房如中海外(00688)及潤地(01109)為主。但正如今日，民企內房升幅強勁，故選股時都可按個人的風險胃納。

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中國海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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