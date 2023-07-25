【收市短打】港股大升近800點，治局會議消息可以炒幾耐？

嘉賓：東亞銀行財富管理處投資策略師 陳偉聰

中央政治局會議提前召開，會上釋出多個利好信號，市場認為有助帶動經濟復甦，隔晚夜期及ADR受帶動急升，港股今早（25日）亦高開。加上人民幣回勇，人民幣離岸價回升，一度升至7.1459兌1美元，目前於7.15水平徘徊。恒指高開504點後愈升愈有，最多升787點，一舉重上50日線（19167點）、250日線（19331點），收市仍飆766點，報19434點。全日成交額大增至1421億元，以近日平均成交作比較，總算配合今日升幅。陳偉聰認為今次會議內容有驚喜，特別是政治局優化房地產政策，不再提房住不炒，內房跟物管股反彈，升幅由超過半成至兩成不等。不過其實今次會議的內容同過往差不多，市場仍然憧憬中央之後會推出實質政策以刺激經濟。對於後市表現，陳偉聰指，港股短期阻力在20000點，如果能成功企穩，中期目標可上望22000點。

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